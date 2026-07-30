Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, sopralluogo a casa Di Vita: nel mirino anche gli scarichi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Oggi, 30 luglio, potrebbe essere una giornata decisiva per risolvere il giallo delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella. Gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute di Berlino, insieme a quelli italiani, sono entrati nella casa della famiglia Di Vita alla ricerca di tracce del veleno che ha ucciso la quindicenne Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi. Nel mirino degli specialisti vestiti, arredamento e oggetti, ma anche gli scarichi dell’abitazione.

Pietracatella, sopralluogo a casa Di Vita

È iniziato alle 9 di questa mattina, giovedì 30 luglio, il sopralluogo degli investigatori nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, l’abitazione dove sarebbero state avvelenate con la ricina e uccise Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita.

L’area dell’abitazione nel piccolo paese molisano è stata transennata, via Risorgimento chiusa con una ordinanza del sindaco.

Sul posto gli esperti della polizia tedesca e del Robert Koch Institute arrivati da Berlino, la polizia scientifica di Roma, gli investigatori della Squadra mobile di Campobasso e la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli. Lo riporta Ansa.

Morte avvelenate, si cercano tracce di ricina in casa

Nella casa però sono entrati solo gli specialisti tedeschi e la scientifica italiana, incaricati di cercare tracce della ricina all’interno dell’abitazione.

Passati al setaccio vestiti, arredamenti e oggetti, ma anche gli scarichi dell’abitazione.

Le operazioni sono filmate e vengono seguite da remoto dagli avvocati e dai consulenti di parte in un camioncino posizionato nei pressi dell’edificio.

Trovare tracce del potente veleno sarà essenziale per stabilire in quale cibo o bevanda era contenuto e chi l’ha portato in casa.

Gli esperti tedeschi hanno già analizzato nei laboratori di Berlino i resti del cibo e le tracce biologiche repertate nella cucina dei Di Vita.

Il sindaco: "Il paese chiede verità"

Sul posto anche il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, che all’Ansa ha detto che il "paese chiede verità su quanto accaduto".

"Per la nostra comunità – ha aggiunto – ogni iniziativa utile per arrivare a scoprire la verità è ben voluta, siamo tutti in attesa di capire cosa può essere successo".

"La comunità è sconvolta per la tragedia e soprattutto per la perdita di una ragazza e una mamma", ha detto ancora il sindaco ai microfoni di Morning News su Canale 5.

E alla domanda sull’ipotesi che gli assassini vivano in paese, Tomassone ha risposto che "questo è il lavoro degli inquirenti", "ci rimettiamo a loro, però tutto è possibile".

A Morning News anche uno dei consulenti di parte, di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, sul posto per seguire le operazioni.

Il consulente ha detto che gli investigatori stanno cercando la ricina in casa, dove era contenuta.