Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, spunta un nuovo sospettato: "Significativi passi avanti"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Ci sarebbero importanti progressi nelle indagini sulla morte di Antonella Di Iesi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute per avvelenamento da ricina a Pietracatella a dicembre 2025. Gli inquirenti avrebbero individuato quattro sospettati, tra cui anche una persona estranea alla famiglia che avrebbe estratto la sostanza dai semi di ricino.

I progressi delle indagini sul caso della ricina

Gli investigatori che si stanno occupando del caso della morte di Antonella Di Iesi e Sara Di Vita avrebbero fatto importanti passi avanti per la individuare i responsabili del supposto avvelenamento da ricina.

L’agenzia di stampa Ansa riporta di “significativi passi avanti e progressi importanti” nelle indagini, citando “fonti qualificate”.

ANSA

La Procura di Larino è comunque estremamente riservata. La segretezza dell’indagine è standard nelle inchieste, ma spesso in Italia viene violata, soprattutto nei casi più seguiti dal punto di vista mediatico.

Un quarto sospettato

La trasmissione di Canale 5 Morning News ha riportato che, oltre ai tre profili su cui la procura si sarebbe concentrata, ne sarebbe emerso anche un quarto dalle ultimi indagini.

Si tratterebbe di una persona che non ha alcun rapporto con la famiglia Di Vita e che sarebbe entrata in contatto con gli altri tre sospettati tramite intermediari.

Secondo gli investigatori, sarebbe stata questa persona ad aver estratto la ricina, la sostanza con cui madre e figlia sarebbero state avvelenate, dai semi di ricino.

Le ispezioni e il parroco sentito nuovamente

Le forze dell’ordine avrebbero inoltre effettuato alcune nuovi ispezioni fuori dal comune di Pietracatella, una al lago di Occhito e nel vicino comune di Riccia.

Non è ancora noto se sia emerso qualcosa da queste ispezioni. Questa mattina, invece, è stato nuovamente sentito a Larino il parroco di Pietracatella, don Stefano Fracassi.

È la seconda volta che il parroco viene ascoltato dagli inquirenti. L’ipotesi è che Antonella Di Iesi gli avesse confidato alcuni fatti che potrebbero rafforzare le tesi degli investigatori.