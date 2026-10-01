Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, spunta un "uomo misterioso": scrisse in chat ad Antonella

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Il 22 dicembre 2025 Antonella Di Ielsi avrebbe incontrato un uomo nell’ufficio del marito, Gianni Di Vita, nel quale lavorava. Con lo stesso uomo avrebbe avuto degli scambi in chat, ora al vaglio degli inquirenti. Secondo le nuove indiscrezioni sul giallo della ricina di Pietracatella, si tratterebbe di un soggetto già ascoltato in precedenza, e nuovamente sentito dalla Squadra Mobile di Marco Graziano. Le indagini su madre e figlia morte avvelenate a fine dicembre 2025, dunque, restringono ancora la lente intorno alle reti di conoscenze delle vittime, specialmente della 50enne.

Ricina, spunta un “uomo misterioso”

Come anticipato, la novità arrivata giovedì 1° ottobre dagli uffici della Questura di Campobasso riguarda un “uomo misterioso“, termine suggestivo del tutto giornalistico, che avrebbe incontrato Antonella Di Ielsi prima che la donna assumesse la ricina insieme alla figlia Sara Di Vita.

Nello specifico, come riportano Libero Quotidiano e Primo Piano, e come confermano da Ore 11 nella stessa giornata, Antonella Di Ielsi avrebbe incontrato quest’uomo il 22 dicembre 2025 presso uno degli studi da commercialista in cui lavorava con il marito.

Con lo stesso “uomo misterioso”, Antonella avrebbe avuto una corrispondenza via chat. Quest’uomo, quindi, mercoledì 30 settembre è stato ascoltato per circa un’ora presso la Questura di Campobasso.

Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Larino, stringono sempre di più il cerchio intorno alla rete di contatti, conoscenze e amicizie della famiglia Di Ielsi-Di Vita.

L’ipotesi del movente passionale dietro il giallo della ricina

L’inviato di Ore14 Tommaso Mattei fa sapere che l’uomo ascoltato il 30 settembre sarebbe una persona vicina sia a Gianni Di Vita che alla moglie Antonella. Gli inquirenti, pur mantenendo i riflettori puntati sul presunto movente passionale, cercano di estendere le indagini anche su altre possibilità. Ma c’è di più.

Sempre secondo l’inviato Mattei, Antonella Di Ielsi avrebbe avuto questo scambio via chat con l'”uomo misterioso” anche nei giorni in cui aveva cominciato a stare male, dunque almeno fino al 25 e il 26 dicembre.

Il Robert Koch Institut chiede una proroga

Da Ore 11 ricordano che per il 1° ottobre era fissato il termine ultimo per la consegna dei risultati delle analisi da parte del Robert Koch Institut di Berlino, ma gli esperti tedeschi – riferisce Mattei da Ore14 – hanno chiesto una proroga di 30 giorni.

L’istanza è stata presentata alla Procura di Larino, che ora attende una risposta dal giudice per le indagini preliminari.

Le perquisizioni tra Campobasso e Pietracatella

Sono due, gli studi da commercialista in cui lavora Gianni Di Vita: uno a Pietracatella e uno a Campobasso. A Pietracatella, inoltre, c’è la nuova abitazione del marito e padre delle vittime. Presso i due uffici, il 29 settembre, la Squadra Mobile ha portato a termine un’intensa attività di ispezione durante la quale ha prelevato anche dispositivi e computer che Di Vita ha consegnato spontaneamente.

Nell’abitazione dell’uomo – che, va detto, non è indagato ma parte offesa – la Squadra Mobile e lo Sco hanno sequestrato una borsetta di Antonella Di Ielsi. L’ipotesi è che la donna abbia trasportato con quell’accessorio una borraccia, ora sotto sequestro, contaminata con la ricina.