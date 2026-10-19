Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, trovate piante vicino a scuole frequentate dai Di Vita

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nuovi accertamenti nel caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte a Pietracatella dopo un avvelenamento da ricina. Secondo quanto riferito da la Vita in Diretta, sono state individuate piante di ricino vicino a una scuola di Casacalenda e sono arrivate segnalazioni anche nell’area di Riccia, dove gli investigatori stanno verificando eventuali ricerche online sulla sostanza.

Trovate piante vicino a scuole frequentate dai Di Vita

Nel servizio di Vita in Diretta, l’inviato ha riferito del ritrovamento di piante di ricino nei pressi della scuola di Casacalenda, dove gli inquirenti erano entrati venerdì per controllare i computer nell’ambito delle indagini sulle morti di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita.

Secondo quanto raccontato nel servizio, sono state presentate segnalazioni alla polizia ed è stato accertato che anche in quella zona crescono esemplari di ricino, la pianta dai cui semi può essere ricavata la ricina, la sostanza tossica al centro dell’inchiesta.

La presenza delle piante non dimostra comunque che siano state utilizzate per produrre il veleno né stabilisce un collegamento con le due morti.

Saranno gli accertamenti investigativi a chiarire se gli elementi raccolti possano avere una rilevanza concreta.

Il caso Pietracatella e le ricerche online

L’inviato ha riferito inoltre di sopralluoghi e segnalazioni nella zona di Riccia, comune in cui si trovano istituti scolastici interessati dalle verifiche informatiche e frequentati da persone che, secondo il servizio televisivo, sono vicine alla famiglia Di Vita.

Le perquisizioni nelle scuole rientrano nell’attività con cui gli investigatori cercano eventuali tracce di ricerche online sulla ricina effettuate dai computer degli istituti.

L’obiettivo è ricostruire se qualcuno abbia cercato informazioni sulla sostanza prima o dopo la morte delle due vittime.

Come riportato anche da RaiNews, le verifiche hanno interessato quattro istituti tra Riccia, Campobasso e Casacalenda, con controlli sui dispositivi informatici.

Cosa cambia nelle indagini

Antonella Di Ielsi e la figlia Sara, di 15 anni, sono morte nel dicembre 2025 a Pietracatella.

Gli accertamenti medico-legali hanno confermato l’intossicazione da ricina, ma restano da chiarire le circostanze in cui la sostanza è stata assunta e come sia entrata in contatto con le vittime.

Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza del veleno e individuare eventuali responsabilità.

Il ritrovamento di piante di ricino e i controlli nelle scuole costituiscono elementi distinti dell’attività investigativa: al momento, le informazioni disponibili non consentono di affermare che le piante individuate siano la fonte della ricina utilizzata nel caso.