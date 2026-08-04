Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, usate "trappole chimiche" e patch nel sopralluogo

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Proseguono le indagini sul caso di madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, in Molise. Gli specialisti del Robert Koch Institut di Berlino hanno avviato le analisi dei 131 campioni prelevati durante il sopralluogo a fine luglio nell’abitazione della famiglia Di Vita. Tra i reperti ci sono tamponi, patch e trappole chimiche.

Le analisi sui reperti del sopralluogo

All’istituto Robert Koch di Berlino sono arrivati i campioni prelevati durante il sopralluogo del 30 luglio in via Risorgimento, nell’abitazione in cui vivevano Antonella Di Ielso, la figlia Sara Di Vita, l’altra figlia Alice e il marito Gianni.

Come riporta il giornale Primo Piano Molise, saranno esaminati 131 campioni tra tamponi, patch e “trappole chimiche”, insieme a circa 70 reperti alimentari già sequestrati subito dopo i decessi delle due donne.

ANSA

Per gli esiti ci vorrà del tempo e la Procura continua a invitare alla prudenza.

L’obiettivo degli specialisti di Berlino è quello di individuare eventuali tracce di ricina e ricostruire le modalità di contaminazione.

Cosa sono le trappole chimiche

Le cosiddette trappole chimiche sono dei composti che vengono utilizzati per rivelare una certa molecola.

Queste sostanze si usano quando la concentrazione della molecola è molto piccola e inferiore al limite di rivelabilità;

la molecola è molto reattiva (per esempio ciclobutadiene) e non è possibile isolarla o rivelarla tramite metodi spettroscopici; oppure se la molecola è un enantiomero presente in un racemo.

Sfruttando il prodotto di reazione fra la trappola chimica e la molecola in questione è possibile quantificare l’ammontare e provare l’esistenza della molecola.

Il sopralluogo del 30 luglio

Il sopralluogo del 30 luglio degli esperti tedeschi e italiani nella casa di Pietracatella è durato oltre 14 ore alla ricerca di tracce della ricina che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi.

Gli uomini del Robert Koch Institute di Berlino e della Polizia italiana e tedesca sono entrati nell’edificio di via Risorgimento alle 10 e sono usciti dopo la mezzanotte.

Le operazioni sono state coordinate dal capo della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano che è rimasto sul posto fino a notte, quando i furgoni e i mezzi degli esperti tedeschi e della polizia hanno lasciato il paese per rientrare in Questura a Campobasso poco prima dell’una e mezza.

Per quanto riguarda l’altro filone di indagini, relativo ai cinque sanitari indagati per omicidio colposo, la procura di Larino ha deciso di rinviare l’audizione spontanea richiesta da uno dei medici.

Il legale dei dottori, Pietro Terminiello, si è detto amareggiato perché ritiene che le dichiarazioni del suo assistito “avrebbero potuto offrire un contributo utile alle indagini, aggiungendo un ulteriore tassello alla ricostruzione dei fatti”.

L’avvocato è tornato sui ricoveri delle vittime in ospedale a fine dicembre sostenendo che l’ipotesi di un avvelenamento fosse stata presa in considerazione dai sanitari .

“Fu contattato il Centro Antiveleni del Cardarelli di Napoli – ha detto Terminiello a Primo Piano Molise – Fu chiesto di indicare la sostanza con cui le pazienti potevano essere venute in contatto. Non essendo possibile identificarla, venne risposto che non era possibile offrire un supporto specifico”.