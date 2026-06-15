Morte avvelenate con la ricina, Antonella Di Ielsi voleva il divorzio: la rivelazione e la rabbia del papà

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare luce sul caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, la madre e la figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Negli ultimi giorni, è emerso che la donna avrebbe voluto il divorzio dal marito Gianni. Tale dinamica è stata commentata dal padre di Antonella, Salvatore, il quale, intervenuto ai microfoni del programma tv “La Vita in Diretta”, ha espresso rabbia e sconforto in quanto non era a conoscenza della situazione familiare che stava vivendo la figlia.

Morte avvelenate con la ricina, Antonella Di Ielsi voleva divorziare: parla il padre

Salvatore, a “La Vita in Diretta“, è apparso incredulo e dispiaciuto. Chiuso nel suo dolore, non si dà pace per il fatto che sua figlia non gli abbia mai parlato dei suoi problemi coniugali.

“Se sapevo del tema della separazione? No, io personalmente non lo sapevo, questo mi basta per farmi incaz**** un poco, in parole povere”, ha dichiarato il padre di Antonella Di Ielsi.

ANSA

“Non si è confidata – ha aggiunto – Ma perché non lo ha fatto? Può darsi che con il tempo mi avrebbe informato o forse non ha fatto in tempo”.

“Cosa devo pensare io? Un po’ questa cosa mi fa arrabbiare. Ma perché non me l’ha detto?”, ha ripetuto l’uomo.

Il padre di Antonella in contatto con Gianni Di Vita

“Per quanto riguarda la famiglia, non abbiamo mai notato niente. Io non ho riscontri. Se altri ne hanno, che parlino”, ha scandito, facendo inoltre sapere che continua ad avere contatti con Gianni Di Vita.

“Se per me si è trattato di un incidente? Credo che sia una parola che non ci sta. Non si può paragonare a un incidente“, ha concluso Salvatore che nutre quindi la convinzione che la figlia e la nipote Sara non siano decedute accidentalmente. D’altra parte anche gli investigatori stanno approfondendo questa ipotesi. Infatti hanno aperto un’inchiesta per duplice omicidio volontario.

Le indagini: l’amica di Antonella denunciata

Al momento, nel caso, c’è una persona indagata: è un’amica intima della vittima che è stata denunciata per favoreggiamento dopo che avrebbe mentito ripetutamente agli inquirenti.

Dalle copie forensi dei telefoni, nelle chat di WhatsApp di Antonella è emerso che la donna si sfogava da tempo con l’amica per la sua situazione coniugale, parlandole esplicitamente di separazione. Ma la persona che ha raccolto le sue confidenze, davanti agli inquirenti, avrebbe detto il contrario, ossia che Gianni e Antonella andavano d’accordo, circostanza che avrebbe portato all’iscrizione per favoreggiamento.