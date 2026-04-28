Morte avvelenate con la ricina, erano state curate con la flebo da un amico: dubbi e ultime su Gianni Di Vita

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuovi sviluppi nel caso delle donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella: Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, dopo le dimissioni dall’ospedale, sarebbero state sottoposte a flebo in casa, praticate da un sanitario amico di famiglia. Gli investigatori valutano ora un possibile avvelenamento in due fasi, mentre permangono dubbi sulla posizione di Gianni Di Vita.

Morte per ricina, nuovi sviluppi

Il caso della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute a pochi giorni dal Natale a Pietracatella, in Molise, continua ad arricchirsi di nuovi dettagli investigativi.

La Procura di Larino indaga per duplice omicidio volontario dopo che gli esami tossicologici hanno confermato la presenza di ricina in concentrazioni elevate nel sangue delle due vittime.

ANSA

Nelle ultime ore è emerso un particolare finora rimasto in secondo piano. Dopo le dimissioni dall’ospedale, madre e figlia sarebbero state sottoposte a flebo idratanti praticate in casa da un amico della famiglia con competenze sanitarie.

L’episodio è ora al centro degli approfondimenti investigativi, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire con precisione le ore precedenti al peggioramento definitivo delle condizioni cliniche delle due donne.

Il giallo delle flebo

Secondo quanto ricostruito durante la trasmissione televisiva “La Vita in Diretta”, Antonella e Sara, dopo un primo ricovero e un temporaneo miglioramento, sarebbero tornate a casa il 26 dicembre in condizioni di forte disidratazione.

I medici del pronto soccorso avrebbero consigliato quindi idratazione orale e dieta leggera, ma non prescritto infusioni endovenose. Nonostante questo, un conoscente della famiglia, descritto come un sanitario vicino ai Di Vita, sarebbe stato chiamato nell’abitazione per praticare alcune flebo reidratanti.

Ipotesi avvelenamento in due fasi

Gli investigatori starebbero valutando anche questa fase della vicenda, tanto che non si esclude un nuovo sopralluogo nell’abitazione sequestrata per cercare eventuali residui delle infusioni o materiali sanitari utilizzati.

L’ipotesi investigativa che prende forma è quella di un possibile avvelenamento in due momenti distinti: un primo episodio durante la cena del 23 dicembre e un secondo evento tra il 26 e il 27 dicembre, proprio nelle ore successive alle dimissioni e alle flebo domestiche.

La posizione di Gianni Di Vita

Gli accertamenti del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia hanno confermato che Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono morte per una “intossicazione acuta da ricina”, sostanza altamente tossica derivata dai semi di ricino. Gli esami hanno evidenziato concentrazioni considerate compatibili con una dose letale.

Resta invece controversa la posizione di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Le analisi effettuate sul suo sangue sono risultate negative alla ricina, ma la Procura ha precisato che la sostanza potrebbe essersi degradata nel tempo tra il prelievo e le verifiche di laboratorio.

Uno degli elementi che alimenta interrogativi riguarda la diversa sintomatologia manifestata dai tre familiari. Un documento depositato dagli avvocati di uno dei medici indagati evidenzierebbe che il quadro clinico di Gianni Di Vita non era sovrapponibile a quello della moglie e della figlia.

L’uomo avrebbe accusato nausea, stanchezza, crampi e mal di testa, ma senza parametri clinici giudicati allarmanti dai sanitari. Diversa invece la situazione di Antonella e Sara, arrivate in ospedale in condizioni molto più gravi e peggiorate rapidamente nelle ore successive.