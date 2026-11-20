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Un’altra giornata, altre ore di lavoro alla Questura di Campobasso. Gli agenti hanno ascoltato per ore Antonello Di Vita, fratello di Gianni Di Vita, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina e decedute alla fine del 2025 durante il ricovero in ospedale. Nel corso delle stesse ore, presso i laboratori del Robert Koch Institut di Berlino, gli esperti hanno analizzato alcuni reperti prelevati dall’abitazione di Pietracatella.

Ascoltato per ore il fratello di Gianni Di Vita

Dalle 9 del mattino al tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre, gli inquirenti della Questura di Campobasso hanno ascoltato Antonello Di Vita, fratello di Gianni Di Vita. L’uomo vive a Torino.

Cosa sia emerso dall’audizione non è ancora dato saperlo. Come spiegato durante la trasmissione Dentro la Notizia, il fratello di Gianni Di Vita trascorse le ferie natalizie a Pietracatella per passare del tempo con la famiglia.

Eppure, secondo indiscrezioni, nelle settimane precedenti la tragedia i rapporti tra i due fratelli si sarebbero raffreddati per motivi non ancora emersi. Ma l’aspetto su cui stanno puntando gli investigatori, più che altro, è proprio quel periodo trascorso al paese.

Antonello, infatti, avrebbe spesso visitato la casa in cui Gianni viveva con la moglie e le figlie, e potrebbe fornire informazioni sul clima domestico e sulle dinamiche interne all’abitazione.

Le ricerche sulla ricina al Robert Koch Institut di Berlino

Come riporta Primo Piano Molise, gli esperti del Robert Koch Institut di Berlino sono al lavoro su mandato della Procura di Larino. Nei loro laboratori sono in corso i rilievi su cinque elementi, sui quali si cercano eventuali tracce di ricina. Si tratta di accertamenti irripetibili.

Nella città tedesca sono presenti anche il capo della Squadra Mobile di Campobasso, Marco Graziano, e due operatori esperti della Polizia Scientifica.

Morte avvelenate, quali sono i reperti analizzati dagli esperti tedeschi

Cinque elementi, dunque, saranno oggetto di accertamenti irripetibili. Nello specifico, nei laboratori di Berlino si analizzano una borraccia, una bottiglia contenente liquido e sedimenti, una confezione di kefir, una confezione di guanti e un cestino della spazzatura.

Per il momento, in nessuno degli elementi sequestrati nella casa di Pietracatella è stata riscontrata una traccia della tossina letale, una verità riportata alla stampa anche dalla procuratrice Elvira Antonelli per smentire le indiscrezioni filtrate dai media negli ultimi mesi, secondo le quali da Berlino sarebbero arrivati risultati clamorosi.