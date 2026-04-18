Morte avvelenate con la ricina, interrogata di nuovo la cugina di Gianni Di Vita. E la figlia cambia legale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stata sentita due volte nel giro di sette giorni, per un totale di circa sette ore. La cugina di Gianni Di Vita, papà e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, è stata interrogata di nuovo giovedì 16 aprile dagli inquirenti che indagano per omicidio sulle morti sospette di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. Intanto, dopo Gianni Di Vita, anche la figlia 19enne Alice cambia avvocato.

Morte avvelenate, sentita di nuovo la cugina di Gianni Di Vita

È stata ascoltata per circa 4 ore Laura Di Vita, cugina 40enne di Gianni, marito e papà di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15, morte dopo Natale per un presunto avvelenamento con la ricina.

Sentita una prima volta dagli inquirenti la settimana scorsa, è tornata in Questura a Campobasso giovedì 16 aprile per un nuovo interrogatorio, sempre come persona informata sui fatti.

ANSA

La donna, insegnante di sostegno, abita a pochi metri di distanza dalla casa in cui viveva il cugino e la sua famiglia.

Dopo il sequestro dell’abitazione per via delle indagini, vivono da lei Gianni Di Vita e la figlia primogenita Alice, 19 anni.

Secondo quanto riporta Ansa, gli investigatori della Squadra mobile le hanno fatto una serie di domande per chiarire meglio le dinamiche familiari e i rapporti con il cugino, la moglie e le nipoti.

Madre e figlia morte a Pietracatella, i dubbi degli investigatori

Al momento non ci sono indagati nell’inchiesta della procura di Larino, che procede per duplice omicidio.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli inquirenti avrebbero dubbi su quanto raccontato da Gianni Di Vita e dalla cugina Laura.

E da Alice Di Vita, che la sera del 23 dicembre – quando con ogni probabilità madre e figlia hanno ingerito la ricina – era a cena con amici in un pub a circa sei chilometri da Pietracatella.

Gli inquirenti comunque stanno battendo ogni pista: sono oltre 40 le persone sentite finora: non solo parenti e amici, ma anche altri soggetti appartenenti al mondo scolastico e lavorativo delle vittime e dei loro familiari.

La figlia cambia avvocato

Intanto, dopo Gianni Di Vita anche la figlia superstite Alice cambia avvocato.

Il Corriere della Sera riferisce che la 19enne studentessa ha revocato il mandato a Marco Lorusso, il legale che la stava assistendo come parte offesa nell’inchiesta.

L’avvocato lavora nello stesso studio di Arturo Messere, che fino a qualche giorno fa assisteva l’ex sindaco del paese, ora seguito da Vittorino Facciolla, consigliere regionale e suo vecchio amico.