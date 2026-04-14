Morte avvelenate con ricina a Pietracatella, almeno altre 5 persone in Questura: ci sarebbero nuovi sospettati

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Altre cinque persone sono state convocate in Questura. Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute al nosocomio di Campobasso, proseguono a ritmo serrato e ora ci sarebbero altri sospettati. Su questo aspetto gli investigatori mantengono il più stretto riserbo. Nel frattempo il giallo di Pietracatella ha una nuova risposta: è stata confermata la positività alla ricina delle due donne, un dato che fino ad oggi era confinato alla non negatività. Nei prossimi giorni arriveranno i dati ufficiali del Centro Antiveleni di Pavia.

I nuovi sospettati per la tragedia di Pietracatella

La notizia arriva dall’Ansa. Gli inquirenti hanno convocato in Questura altre cinque persone in qualità di persone informate sui fatti. Per il giallo di Pietracatella, infatti, ci sarebbero nuovi sospettati.

Le informazioni in tal senso si fermano qui, ma non la strada scelta dagli investigatori sulle tragiche morti di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

ANSA

Sempre Ansa scrive che chi indaga si starebbe muovendo su una pista nuova. Nel frattempo sono state ascoltate già trenta persone, ma non si esclude che altre personalità possano passare per la Questura di Campobasso.

Tra questi, senz’altro, Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, verrà nuovamente convocato in qualità di testimone.

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono state avvelenate?

Nel frattempo è arrivata un’ulteriore conferma: dai campioni di sangue analizzati in laboratorio è emerso che Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita sono risultate positive alla ricina. Fino al 14 aprile, infatti, si parlava di non negatività. Maggiori dettagli arriveranno nei prossimi giorni quando sarà disponibile la relazione ufficiale del Centro Antiveleni di Pavia.

Gianni Di Vita, invece, è risultato negativo alla ricina. In un primo momento, ricordiamo, si pensava che la 50enne e la figlia minorenne fossero morte per un’intossicazione alimentare. Con la scoperta della ricina lo scenario è cambiato, ma si ritiene prematuro parlare con certezza di avvelenamento. Resta da capire in che modo Antonella e Sara abbiano assunto quella proteina tossica.

I prossimi passi degli investigatori

Per il 29 aprile il medico legale Pia Benedetta De Luca ha convocato a Bari i consulenti e gli avvocati dei cinque sanitari iscritti nel registro degli indagati dall’inizio dell’inchiesta. De Luca condurrà accertamenti tecnici non ripetibili con l’esame dei vetrini con gli esami istologici effettuati in sede autoptica il 31 dicembre sul corpo delle due vittime.

L’incontro prevede un contraddittorio e sarà presente anche il nuovo avvocato di Gianni Di Vita, Vittorino Facciolla, e il consulente della parte offesa.