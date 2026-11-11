Morte avvelenate con ricina a Pietracatella, legali di Gianni Di Vita ancora all'oscuro: "Non sappiamo nulla"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Non sappiamo nulla”, ma “non siamo preoccupati”. Lo riferisce all’Ansa Vittorino Facciolla, l’avvocato di Gianni Di Vita nell’inchiesta sul giallo della ricina di Pietracatella. Facciolla si riferisce ai risultati delle analisi condotte dal Robert Koch Institut di Berlino sui 131 elementi sequestrati nella casa in cui il suo assistito viveva con la sua famiglia. La moglie Antonella Di Ielsi (50 anni) e la figlia Sara Di Vita (15), ricordiamo, sono morte avvelenate negli ultimi giorni di dicembre 2025.

Parla l’avvocato di Gianni Di Vita: “Non siamo preoccupati”

Raggiunto dall’Ansa, Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, riferisce che lui e il suo assistito non sono preoccupati. “Si deve preoccupare chi è responsabile di qualche cosa e non chi non è responsabile”, dichiara il legale.

Poi, a proposito degli esiti degli esami del Robert Koch Institut, aggiunge: “Siamo ancora in attesa di avere la conferma”, e osserva che “di rinvio in rinvio, ci porterà alla fine di quest’anno”. Una volta ottenuti i risultati “potremo sapere se la ricina era contenuta o no in qualche alimento che è stato sequestrato”, spiega Facciolla.

ANSA

Nello specifico, “dovremo anche capire se qualcuno dei 131 campioni prelevati nella casa è risultato positivo alla ricina“, ma su questo aspetto “non sappiamo ancora nulla”, perciò “abbiamo molta difficoltà a commentare quello che oggi non è conosciuto”.

Nel frattempo le indagini della Questura di Campobasso continuano a ritmo serrato e nel più stretto riserbo.

I nuovi interrogatori sul giallo di Pietracatella

Mercoledì 11 novembre la Squadra Mobile ha convocato e ascoltato altri docenti del liceo classico Carlo Magno di Campobasso, frequentato da Sara Di Vita, e alcune compagne di classe della 15enne.

Il lavoro degli inquirenti, coordinati dalla Procura di Larino, continua per ricostruire i contatti delle vittime. L’ipotesi, ancora una volta, è che Sara Di Vita abbia confidato qualcosa alle compagne di classe o ai professori.

Cosa scriveva Sara Di Vita su TikTok

Nella puntata di Ore 14 andata in onda mercoledì 11 novembre sono stati mostrati alcuni screenshot dei post che Sara Di Vita pubblicava sul suo profilo TikTok. In un comune selfie catturato di fronte allo specchio, la 15enne rivolgeva parole di affetto ai suoi genitori.

“A volte guardo i miei genitori e penso a tutti gli immensi sacrifici che fanno per me e ne sarò sempre grata“. Poi aggiungeva: “Ma quando esco di casa farò sempre un sospiro di sollievo“. In un altro post scriveva: “Maybe I’m a bad person, maybe I’m the problem”, che in italiano si traduce: “Forse sono una brutta persona, forse sono il problema”. L’ultimo post, infine, riprendeva un brano di Marracash dal titolo Niente canzoni d’amore.

In calce, Sara aggiungeva: “Marra ha messo like a Elodie dopo anni, siamo tutti figli di un divorzio“. Quale fosse il messaggio che voleva mandare non è dato saperlo, ma i riferimenti al sospiro di sollievo una volta che usciva di casa e al divorzio potrebbero, almeno secondo un’ipotesi mediatica, celare un disagio che la 15enne viveva.