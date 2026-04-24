Morte avvelenate da ricina a Pietracatella, conferma da centro antiveleni su madre e figlia: ipotesi sul padre

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tutti i campioni di sangue di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono positivi alla ricina. Il centro antiveleni di Pavia ha confermato l’avvelenamento di madre e figlia morte a Pietracatella durante le feste natalizie, dopo una cena in casa. Secondo quanto rivelato dalla procura, la negatività di Gianni Di Vita alla sostanza letale potrebbe essere dovuta invece alla degradazione della tossina.

I risultati del centro antiveleni di Pavia

I risultati delle analisi del Centro antiveleni Maugeri di Pavia, da anni punto di riferimento delle autorità per gli accertamenti tossicologici e per l’antiterrorismo, sono stati anticipati dalla procura di Larino che indaga sul duplice omicidio di Pietracatella.

Nella nota del centro si sottolinea la “lunga serie di ulteriori accertamenti e controanalisi” per verificare la presenza della ricina nel corpo delle due vittime, constatando la grave intossicazione provocata dalla sostanza letale quanto rara, che ha portato alla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

La conferma dell’avvelenamento da ricina

“Sulla base delle diverse analisi chimico-tossicologiche eseguite – si legge nella relazione – i risultati hanno confermato la positività alla ricina in tutti i campioni ematici esaminati delle due donne, in concentrazioni compatibili con un quadro di intossicazione acuta – conclude – Il quadro clinico e la sintomatologia osservati nei due casi risultano coerenti con tale diagnosi analitica”.

Le conclusioni degli esperti guidati dal prof. Carlo Alessandro Locatelli sono state inviate alla procura di Larino, che ha ribadito le indagini a tutto campo alla ricerca di elementi utili, anche tramite gli accertamenti irripetibili sul telefonino di Alice Di Vita.

Le indagini su Pietracatella

I risultati delle analisi del centro antiveleni di Pavia sono stati annunciati dalla procuratrice capo Elvira Antonelli, che ha anche parlato delle ipotesi che spiegherebbero l’assenza della ricina dal sangue di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, unico superstite della cena in cui sarebbe avvenuto l’avvelenamento.

Secondo quanto riferito dalla magistrata, il tossicologo ha evidenziato che “la negatività dei campioni biologici riferibili a Giovanni Di Vita può ritenersi compatibile sia con l’eventuale assenza della proteina nel sangue al momento del prelievo, sia con la possibile degradazione, anche completa, dell’analita, in ragione del tempo trascorso tra il prelievo e l’esecuzione delle analisi”.

Sulla scorta degli esiti degli esami, la procura di Larino ha fatto sapere che la posizione “in ordine alle ipotesi accusatorie per cui si procede e alle posizioni giuridiche degli interessati” non cambia.