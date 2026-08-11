Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, assunzione con acqua e zucchero? L'ipotesi sul veleno nascosto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non ci sono ancora indagati nell’inchiesta per l’omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Gli investigatori procedono con estrema cautela, data la complessità degli accertamenti scientifici necessari per ricostruire quanto accaduto. Mentre vanno avanti le indagini, emerge una ipotesi sull’assunzione del veleno mortale, che potrebbe essere avvenuta in due tempi, nei giorni prima di Natale e subito dopo: la ricina potrebbe essere stata sciolta nelle bottiglie dell’acqua, usata poi anche per preparare tè e tisane.

Morte avvelenate a Pietracatella, le indagini

Vanno avanti le indagini sulle due donne morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, in Molise, nei giorni delle feste di Natale.

Al momento la procura di Larino indaga contro ignoti per duplice omicidio aggravato per la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita.

ANSA

A mesi di distanza non ci sono ancora indagati, gli investigatori procedono con cautela data la complessità degli accertamenti scientifici necessari per chiarire modalità, tempi e soprattutto responsabilità dell’assunzione del veleno.

Gli inquirenti sembrano voler attendere il completamento di tutte le analisi e consulenze disposte prima di muovere contestazioni al presunto o ai presunti assassini.

Come e quando è stata assunta la ricina?

Da quanto emerso finora, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sarebbero state avvelenate con la ricina durante i pasti in famiglia consumati tra il 23 e il 25 dicembre 2025.

Ma tra le ipotesi al vaglio anche quella secondo cui l’assunzione del veleno possa essere avvenuta in tempi diversi, anche dopo Natale.

Inizialmente finite all’ospedale dopo essersi sentite male, madre e figlia erano state dimesse il 26 dicembre, perché le loro condizioni erano nettamente migliorate.

Poi il nuovo ricovero, in condizioni ben peggiori, e il decesso. Le due donne potrebbero quindi aver assunto altre dosi di veleno dopo essere tornate a casa.

Ipotesi assunzione con l’acqua

Ma come è stata assunta la ricina? A La Vita in Diretta è stata fatta l’ipotesi che il veleno possa essere stato disciolto nell’acqua, nelle bottiglie di plastica che si usavano in famiglia.

Tra il materiale sequestrato dagli investigatori ci sono due borracce che, secondo quanto emerso, sarebbero state usate quotidianamente al posto delle bottiglie da Alice Di Vita, la figlia superstite.

L’acqua veniva usata anche per preparare tè e tisane consumate da madre e figlia: in questi casi lo zucchero potrebbe aver fatto da attivatore per il veleno.

A questi interrogativi dovranno rispondere gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute, che nei giorni scorsi hanno effettuato un minuzioso sopralluogo assieme alla scientifica italiana nella casa dei Di Vita alla ricerca di tracce della ricina.

Gli specialisti hanno prelevato nell’abitazione, ma anche in locali adiacenti, 131 campioni biologici e ambientali, che dovranno ora essere analizzati in laboratorio.