Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, chi era il vero obiettivo tra Antonella e Sara? Il punto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Proseguono le indagini sul giallo delle due donne morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Nelle ultime ore è emerso che gli specialisti tedeschi avrebbero individuato il vettore del veleno, l’alimento o il contenitore che conteneva la ricina con cui Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita sono state avvelenate. Da qui il focus delle indagini si sposta su come il veleno sia stato portato in casa e su chi sia il responsabile. Ma anche chiarire movente e obiettivo: chi ha agito voleva avvelenare madre e figlia o soltanto una delle due? Oppure un altro membro della famiglia?

Morte avvelenate a Pietracatella, individuato vettore della ricina

Non ci sono conferme ufficiali, ma secondo indiscrezioni gli esperti tedeschi del Robert Koch Institut, chiamati dalla procura di Larino a collaborare nell’indagine sul giallo di Pietracatella, avrebbero individuato il vettore della ricina.

Da giorni nei laboratori di Berlino vanno avanti le analisi sui campioni prelevati il 30 luglio scorso all’interno della casa dove sono state avvelenate nei giorni di Natale Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita.

ANSA

Gli specialisti avrebbero trovato tracce del potente veleno in un alimento o contenitore attraverso il quale la sostanza sarebbe entrata in contatto con le vittime.

Secondo quanto riporta PrimoCanale, è possibile che nel sopralluogo del 30 luglio gli esperti non abbiano fatto una ricerca indistinta nell’intera abitazione, ma si siano concentrati su alcuni punti, sulla base di indicazioni ottenute nelle prime analisi.

Un elemento che indicherebbe che gli investigatori si siano mossi seguendo una direzione ben precisa, cioè che sapessero dove cercare.

Le indagini

Completato questo passaggio fondamentale, l’attenzione degli investigatori si sposterà sul ricostruire il percorso della ricina.

La procura di Larino e la Squadra mobile di Campobasso dovranno chiarire come sia stato ottenuto il veleno e come sia entrato in casa.

Dal “come” ci si potrà quindi spostare sugli interrogativi al centro del giallo: chi sono gli autori e qual è il movente del duplice omicidio di Pietracatella.

Chi era il vero obiettivo tra Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita?

Ma c’è anche un altro punto importante ancora da chiarire: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono morte avvelenate, ma erano entrambe l’obiettivo di chi ha agito?

Non sappiamo ancora se chi ha usato la ricina volesse avvelenare madre e figlia o soltanto una delle due. Non è neppure escluso che l’obiettivo potesse essere un altro membro della famiglia.

Anche qui indicazioni importanti potranno arrivare dagli accertamenti scientifici in corso a Berlino.

Gli esperti tedeschi sono infatti al lavoro per verificare l’eventuale presenza di anticorpi riconducibili all’esposizione alla ricina negli altri due componenti della famiglia, Gianni Di Vita e la figlia maggiore Alice.