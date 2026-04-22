Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, i dubbi sul veleno confezionato "in maniera artigianale"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il caso ricina continua ad agitare il piccolo borgo di Pietracatella, in provincia di Campobasso: a distanza di quattro mesi dalla morte di Antonella e Sara Di Vita, madre e figlia decedute a ridosso del Natale, gli inquirenti non escludono alcuna pista e si preparano a un possibile nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. E si indaga per capire da dove potrebbe essere arrivata la ricina: la pista della “ricina artigianale” non è considerata impossibile, ma non è l’unica.

Madre e figlia morte avvelenate con la ricina

Non viene esclusa alcuna ipotesi. Gli inquirenti stanno analizzando anche la sfera personale e professionale di Gianni Di Vita, già sindaco per due mandati e commercialista molto noto nella zona. Il suo ruolo pubblico, si ipotizza, potrebbe avere generato tensioni o rancori.

Sotto esame anche i rapporti familiari: tra le persone ascoltate più volte figura anche una parente. Gli interrogatori si concentrano su eventuali dinamiche interne o elementi utili a chiarire il contesto.

ANSA

Ipotesi avvelenamento nella cena del 23 dicembre

Al centro delle indagini resta la cena del 23 dicembre 2025, consumata nella casa di famiglia.

Una serata apparentemente normale, con in tavola salumi, giardiniera di verdure e cozze. Proprio questi molluschi, portati a casa il giorno prima da un ristorante della zona dopo un pranzo di lavoro, sono stati oggetto di verifiche.

Il ristoratore, interpellato anche dalle telecamere di Dentro la notizia, ha escluso problemi o segnalazioni: nessuna lamentela da parte dei clienti nel periodo natalizio.

Ricina, veleno difficile da produrre

Gli investigatori stanno cercando di capire dove possa essere stata presa la ricina, un veleno potente, inodore e incolore.

Ancora più complessa è la questione della sua eventuale produzione. I giornalisti delle varie trasmissioni televisive nel corso dei mesi hanno raccolto numerose vox populi sulla ricina.

Gli anziani del paese hanno, di volta in volta, ricordato come la pianta nei tempi antichi spuntasse naturalmente nelle zone incolte al confine fra i terreni. E qualcuno ha raccontato come moltissimi anni fa qualcuno utilizzasse la ricina come topicida. Se si tratti di realtà o solo di dicerie tramandate di generazione in generazione non è possibile saperlo.

Al di là dei racconti popolari, rievocati da chi custodisce la memoria storica di Pietracatella, la ricina è una sostanza non facilmente sintetizzabile in modo artigianale.

Per questo motivo sono in corso verifiche su più fronti, come laboratori e negozi che vendono prodotti agricoli.

L’obiettivo è individuare eventuali canali di approvvigionamento o competenze che possano aver reso possibile la preparazione del veleno.