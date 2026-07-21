Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, inquirenti sarebbero convinti di conoscere il nome del killer

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Agenti in borghese si aggirerebbero per le strade di Pietracatella per monitorare i movimenti nel piccolo paese molisano, forse anche osservare le mosse del presunto assassino di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Si tratterebbe di uno degli effetti degli ultimi sviluppi del duplice omicidio di madre e figlia, avvelenate con la ricina durante le feste di Natale, che potrebbero portare presto a una svolta.

Il presunto killer a Pietracatella

A riportare le ultime novità sulla vicenda è la trasmissione di Dario Maltese Morning News, secondo cui gli inquirenti avrebbero già ipotesi concrete sull’identità del killer, o degli assassini, e che l’autore del duplice delitto abiterebbe a Pietracatella.

Una svolta sempre più vicina, secondo l’inviato di Canale 5, che spiegherebbe la maggiore presenza di poliziotti in borghese segnalata dai residenti in paese.

Le ultime indagini su madre e figlia morte avvelenate

Secondo gli ultimi aggiornamenti sulle indagini per duplice omicidio premeditato, infatti, gli agenti sarebbero stati inviati dalla procura di Larino in abiti civili proprio per poter osservare da vicino gli spostamenti nel piccolo centro di circa mille abitanti.

Nell’ultima settimana sono state integrate in questura a Campobasso nuove audizioni, che saranno incrociate con le decine di testimonianze di familiari, amici e conoscenti raccolte negli ultimi mesi.

I test sulla ricina

La svolta decisiva sull’indagine potrà arrivare dai risultati degli esami tossicologici sui 70 elementi sospetti inviati agli esperti del Robert Koch Institute di Berlino.

Gli investigatori tedeschi stanno collaborando insieme alla squadra mobile di Campobasso, con la quale a inizio agosto torneranno a casa della famiglia Di Vita per realizzare nuove analisi con tecniche innovative e cercare la rara tossina che ha ucciso madre e figlia su mobili e indumenti.