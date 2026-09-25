Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, investigatori sarebbero vicini al luogo in cui è stata estratta

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Potrebbe essere ad una svolta la risoluzione del caso della morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Secondo quanto riportato da Storie Italiane gli investigatori sarebbero vicini al luogo in cui è stato estratta potente citotossina naturale.

Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, le indagini

La notizia è della giornalista Carla Lombardi, inviata della trasmissione Storie Italiane.

Nella puntata del 25 settembre, ha spiegato: “Siamo arrivati quasi a 200 audizioni. Martedì pomeriggio c’è stato un summit in questura e da quel momento si sono interrotte le audizioni”.

ANSA

La giornalista ha aggiunto che da quel momento “non hanno più sentito nessuno, stanno tirando le somme di tutti quelli che hanno ascoltato e di tutti i risultati che stanno arrivando anche dalle analisi dei telefonini e di tutte le copie forensi che hanno fatto già di computer e telefonini”.

Infine, Carla Lombardi ha annunciato la notizia del giorno: “Non è ancora confermata al 100 per 100, ma circola tra noi questa notizia, è che gli investigatori sarebbero molto vicino ad individuare il luogo di dove è stata estratta la ricina, di dove è stata lavorata”.

Il sequestro di computer e pen drive

Come riporta il Quotidiano di Campobasso, gli investigatori avrebbero sequestrato un computer e 10 pen drive.

All’interno potrebbero esserci documenti, conversazioni, immagini, registrazioni e cronologie di navigazione internet utili a ricostruire le abitudini, i rapporti e gli ultimi giorni di vita di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita.

Secondo quanto riportato, lunedì 28 settembre inizieranno le operazioni degli specialisti per realizzare copia forense dei dispositivi.

Il completamento dei lavori dovrebbe avvenire entro 60 giorni, ma potrebbe esserci una proroga.

Chi avrebbe usato il veleno

Tra le ultime notizie sul caso delle morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, c’è anche l’ipotesi che chi avrebbe usato il veleno era in casa.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, gli specialisti tedeschi avrebbero trovato tracce della citotossina naturale su alcuni dei 131 reperti prelevati nell’abitazione della famiglia.

Gli esperti avrebbero trovato anche il cosiddetto “vettore” attraverso cui le due vittime hanno assunto il potente veleno.

Secondo l’analisi si ipotizzerebbe che chi ha maneggiato la ricina, era probabilmente in casa.