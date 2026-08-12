Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, la chiamata dei medici e l'ipotesi doppia somministrazione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuove ipotesi emergono nel caso di Pietracatella, dove Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Il veleno potrebbe essere stato somministrato in due momenti distinti: a supportare la pista, una richiesta d’aiuto inedita fatta dai medici di Campobasso al Centro Antiveleni di Napoli nelle ore precedenti ai decessi, dopo l’iniziale miglioramento delle pazienti.

Pietracatella, la nuova ipotesi sul caso

Il nuovo tassello alla vicenda della morte a Pietracatella di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, è stata proposta dal programma Rai “Vita in Diretta” nella puntata di mercoledì 12 agosto.

Le due donne persero la vita tra il 27 e il 28 dicembre scorso, dopo essere state ricoverate per quella che inizialmente sembrava una banale intossicazione alimentare, rivelatasi poi un avvelenamento da ricina, sostanza tossica ricavata dai semi del ricino letale anche in dosi minime.

ANSA

Avvelenate due volte con la ricina?

Gli inquirenti starebbero ora valutando con attenzione uno scenario finora poco esplorato: che il veleno possa essere stato dato alle due vittime non in un’unica occasione, ma in due momenti separati.

Chi ha agito potrebbe infatti essersi accorto di un temporaneo miglioramento delle condizioni delle sue donne. Un’ipotesi che si affianca alla pista già nota, secondo cui la sostanza sarebbe stata ingerita attraverso i pasti consumati tra il 23 e il 24 dicembre, giorni prima della manifestazione dei sintomi più gravi il giorno di Natale.

La telefonata inedita tra gli ospedali

A rafforzare i sospetti degli investigatori è un dettaglio finora rimasto sullo sfondo, raccontato dall’inviato Simone Carusone direttamente da Pietracatella: un contatto telefonico tra i medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove le due donne erano ricoverate, e il Centro Antiveleni di Napoli.

La chiamata risale al 27 dicembre, proprio nelle ore in cui la situazione clinica delle due pazienti, dimesse il giorno prima perché apparentemente in ripresa, era precipitata rapidamente fino al decesso di Sara la sera stessa e di sua madre la mattina successiva.

Fu proprio quel repentino peggioramento a insospettire il personale medico, spingendolo a chiedere ai colleghi napoletani indicazioni specifiche sull’alimentazione delle pazienti, in particolare sul consumo di verdure. Un dettaglio che, secondo la ricostruzione, avrebbe fatto sospettare qualcosa di più complesso di una semplice intossicazione alimentare.

La testimonianza del primario

A corroborare l’ipotesi c’è anche la testimonianza del dottor Vincenzo Cuzzone, primario di Riabilitazione dell’ospedale di Campobasso. “Avevamo la sensazione di una sostanza che inibisse il cuore, che facesse in modo che le nostre manovre rianimatorie non sortissero alcun effetto” ha spiegato il medico. “C’era qualcosa che nello stesso tempo danneggiava più organi”.

Un secondo tentativo di contatto, questa volta con il Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, non avrebbe invece ottenuto risposta a causa del sovraccarico delle linee.