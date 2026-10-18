Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, la confessione di Gianni Di Vita ai pm: "Ho tradito mia moglie"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Le indagini sulle donne morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella si arricchiscono di un nuovo dettaglio che arriva da Gianni Di Vita. Il padre e marito delle due vittime avrebbe confessato di aver tradito la moglie Antonella Di Ielsi. L’ex sindaco di Pietracatella, inoltre, nel corso dello stesso interrogatorio avrebbe comunicato agli inquirenti anche il nome dell’amante.

Gianni Di Vita e la confessione del tradimento

A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che ricostruisce il contenuto di verbale di sommarie informazioni testimoniali (Sit) che vede protagonista Gianni Di Vita.

Nell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, rispettivamente moglie e figlia di Gianni, non ci sono ancora indagati, ma le piste aperte sono diverse. Il caso della ricina di Pietracatella potrebbe arrivare presto a una svolta.

ANSA

Giallo della ricina di Pietracatella, la crisi della coppia

Gianni Di Vita, come ricostruito dal Corriere della Sera, avrebbe quindi ammesso di aver tradito la moglie, un elemento che spiega la crisi della coppia. L’ex sindaco di Pietracatella, incalzato dagli inquirenti che già conoscevano il nome, avrebbe anche confermato l’identità dell’amante.

Una confessione che Di Vita, ascoltato più volte dalla Squadra Mobile nelle indagini sul duplice omicidio volontario commesso con la ricina, avrebe reso con una certa difficoltà. Raggiunto il giorno dell’interrogatorio dalle telecamere di Quarto Grado, lo stesso Di Vita aveva detto che “ci sono anche cose che non voglio dire oltre a quelle che non posso dire”.

Della crisi coniugale della coppia si era già parlato in passato, visto che la polizia ha trovato sul cellulare di Antonella Di Ielsi un messaggio in cui la donna, nel 2018, chiedeva a un’amica un aiuto per trovare un avvocato divorzista. Anche il padre della vittima, Salvatore Di Ielsi, aveva confermato le voci di un tradimento di Di Vita, sostenendo comunque di non ritenere il genero responsabile dell’accaduto.

Uccise dalla ricina, le piste seguite dalla Squadra Mobile

La Squadra Mobile di Campobasso sta lavorando su diverse piste per risolvere il giallo della ricina di Pietracatella. Tra queste il presunto incontro tra Antonella Di Ielsi e il marito dell’amante di Gianni Di Vita, avvenuto il giorno prima dell’avvelenamento, fissato dagli inquirenti al 23 dicembre.

La polizia sta cercando anche di fare luce sul furto di sette pc avvenuto, a marzo, nel liceo di Casacalenda, dove lavora la cugina di Gianni Di Vita, che è stata ascoltata più volte dagli inquirenti. Il sospetto è che possa essere stato un furto “mirato”. Furto avvenuto proprio nei giorni in cui da Pavia arrivava l’esito degli esami di laboratorio che aveva accertato l’utilizzo di ricina.

Da chiarire anche eventuali collegamenti con l’incendio doloso che lo scorso giugno ha distrutto una scuola elementare vicina. Infine, la Procura di Campobasso è in attesa del rapporto dell’Fbi sui messaggi su Reddit risalenti al periodo compreso tra giugno 2025 e gennaio 2026. Nel thread si parlava di un delitto con la ricina molto simile a quello avvenuto a Pietracatella e dagli indirizzi Ip utilizzati potrebbero arrivare elementi interessanti.