Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, per gli esperti tedeschi è "un caso unico in Europa": il punto

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’abitazione della famiglia Di Vita-Di Ielsi a Pietracatella, dove si è consumato l’avvelenamento da ricina di Antonella e della figlia Sara, è stata passata al setaccio per decine di ore dagli esperti del Robert Koch Institut. Ai tedeschi Christian Herzog e Sylvia Worbs, infatti, spetterà chiarire il mistero dietro alla morte della 50enne e della 15enne, con centinaia di reperti prelevati in casa tra indumenti, mobili e suppellettili alla ricerca di tracce di ricina. Un lavoro lungo, meticoloso e i cui risultati saranno attesi prossimamente dalla Germania per un caso definito “unico in Europa“.

Prelevati centinaia di campioni dall’abitazione di Pietracatella

Un lungo sopralluogo, durato all’incirca 14 ore, ha portato gli esperti ad accendere una nuova luce sul caso di Pietracatella. Presso l’abitazione di via Risorgimento, infatti, sono entrati in azione Christian Herzog e Sylvia Worbs del Robert Koch Institut di Berlino, istituto federale tedesco di sanità pubblica che ospita uno dei principali centri europei specializzati nello studio delle minacce biologiche.

Il loro compito è stato, in primis, quello di prelevare campioni da indumenti, mobili, suppellettili e da ogni altro reperto ritenuto utile per accertare la presenza della ricina in casa. In secondo luogo, col passaggio dei reperti in Germania, avverrà l’analisi che tenterà di dare risposte al mistero della morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

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I due sono stati assistiti anche dal tossicologo forense Luca Morini, dagli uomini della Squadra Mobile di Campobasso e dalla Polizia Scientifica, che si stanno occupando dell’indagine.

Avvelenamento da ricina, caso “unico in Europa”

Secondo quanto evidenziato dal Corriere della Sera, il lavoro di Herzog e dell’assistente Worbs non si è limitato a operazioni “classiche”.

“Non è come il luminol utilizzato dalla Scientifica per scovare tracce di sangue, che restituisce risultati immediati”, hanno spiegato gli esperti.

E c’è chi, come la procuratrice di Larino Elvira Antonelli, pone l’accento sull’unicità della situazione affrontata: “I tamponi acquisiti dovranno essere ora processati in Germania. Questo è un caso unico in Europa e noi intendiamo arrivare alla verità”.

Il possibile intervento dell’FBI

Intanto non mancano i possibili colpi di scena che potrebbero portare alla svolta nel caso.

Da settimane si vocifera di possibili certezze da parte degli investigatori che avrebbero già individuato il presunto killer, ma si susseguono anche nuovi rumor su testimoni e persone informate.

Tra questi anche un misterioso utente che nelle settimane precedenti e successive all’avvelenamento aveva cercato su una piattaforma americana gli effetti della ricina. Da dove comprarla al sapore, informazioni sospette che hanno aperto a nuovi scenari.

Ma per recuperare l’indirizzo IP, e dunque scovare l’utente, sarebbe necessaria una rogatoria con intercessione dell’FBI. Strada di difficile percorrenza e che richiederebbe ulteriori settimane di attesa.