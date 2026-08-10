Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, perché le indagini si concentrano sui dispositivi sequestrati

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Proseguono le indagini sul caso Pietracatella dove due donne sono morte avvelenate dalla ricina durante il periodo delle ultime feste natalizie. Gli investigatori puntano sui cellulari e sui dispositivi sequestrati alla famiglia Di Vita per ricostruire il quadro dei messaggi e trovare nuove piste e dettagli per risolvere il giallo.

Pietracatella, il punto sulle indagini

Sono passati ormai mesi dai fatti di Pietracatella dove Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita sono morte avvelenate dalla ricina ma gli inquirenti non hanno ancora trovato il bandolo della matassa di un caso che è sempre più un giallo.

Facciamo il punto sulle indagini partendo dalle ultime novità secondo cui la squadra mobile di Campobasso starebbe concentrandosi sui dispositivi sequestrati alla famiglia per scovare nuovi indizi, attraverso le intercettazioni, sulle persone coinvolte in questa inchiesta.

Morte avvelenate con la ricina, le novità

Entrano nel vivo le indagini sulle due donne morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Come riportato da “La vita in diretta”, su Rai Uno, in queste ore gli inquirenti starebbero ascoltando le intercettazioni telefoniche e ambientali delle persone coinvolte nell’inchiesta che va avanti ormai da mesi.

Quelle che arrivano saranno ore e giorni di intenso lavoro per la squadra mobile di Campobasso che sta passando al setaccio i nove dispositivi elettronici sequestrati alla famiglia Di Vita.

Gli investigatori stanno rileggendo e trascrivendo le conversazioni effettuate da alcuni membri della famiglia con altre persone di Pietracatella, stanno analizzando il quadro dei messaggi per cercare di trovare qualche dettaglio sfuggito, qualche messaggio o elemento che possa svelare il piano che ha portato alla morte di Antonella e Sara o il movente di questo duplice delitto. Le indagini su Pietracatella, insomma, vanno avanti e nelle prossime giornate proseguiranno anche gli interrogatori: secondo i giornalisti della trasmissione Rai, infatti, sono in programma colloqui con persone molto importanti nell’ambito di questa vicenda.

Dai telefoni agli indagati, tutto quello che c’è da sapere

Altri elementi però stanno emergendo nelle ultime ore e anche in aspetti mai considerati prima come l’acqua e lo zucchero. Secondo i giornalisti Rai, infatti, la ricina potrebbe essere stata sciolta in una bottiglia d’acqua utilizzata da Antonella e Sara. Inoltre, non si può escludere che le due vittime possano avere bevuto thè o tisane una volta tornate dall’ospedale: la ricina diminuisce i suoi effetti con il calore ma potrebbe essere stata riattivata dallo zucchero.

Facendo il punto della situazione, è bene ricordare come, a oggi, gli unici iscritti nel registro degli indagati risultano essere i cinque medici coinvolti nel filone per omicidio colposo mentre il procedimento per il duplice omicidio volontario mediante ricina risulta ancora formalmente contro ignoti.

In questi mesi gli inquirenti si sono mossi soprattutto all’interno di un contesto familiare e relazionale estremamente circoscritto, hanno ascoltato centinaia di persone, analizzato dispositivi e chat, testimonianze e rapporti personali, effettuato prelievi biologici e sequestrato alimenti. Il loro lavoro proseguirà anche nelle prossime settimane e punterà a ricostruire le abitudini di vita, le dinamiche della famiglia e i rapporti interpersonali delle vittime con i loro familiari e le persone che ruotavano attorno al loro nucleo.