Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, secondo l'autopsia "nessun medico poteva salvarle"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

I risultati dell’autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte per sospetto avvelenamento da ricina a Pietracatella, hanno ribadito che “con ogni probabilità anche un approccio diverso dei medici non avrebbe potuto impedire il decesso delle due donne a causa dell’elevata presenza del veleno”.

Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, i risultati dell’autopsia

Come anticipato dal Tg1, i risultati dell’autopsia sono stati depositati il 9 luglio

Ci sarebbero allegati anche gli esami svolti dal centro antiveleni Maugeri di Pavia.

ANSA

Nell’autopsia si legge: “Alla luce dell’elevato quantitativo delle tossine del ricino individuate agli esami tossicologici, dell’assenza di antidoto specifico e della rapidità evolutiva del quadro, non è possibile affermare che una diversa condotta sanitaria avrebbe impedito il decesso della paziente”.

Inoltre “le indagini chimico-tossicologiche eseguite sui campioni biologici” delle vittime hanno fatto emergere “valori compatibili con un’intossicazione acuta da tossine del ricino”.

La comparsa dei primi sintomi

L’autopsia ha fatto luce anche sulla comparsa dei primi sintomi che hanno portato poi alla morte di madre e figlia.

“La comparsa dei primi sintomi nella mattinata del 25 dicembre orienta verso una possibile esposizione avvenuta verosimilmente tra il 23 ed il 24 dicembre”.

L’ANSA sottolinea che si tratta di conclusioni che confermano un’altra ipotesi.

“L’esposizione alla sostanza tossica” sarebbe avvenuta “più probabilmente per via orale”.

L’esposizione, quindi, sarebbe avvenuta secondo le ipotesi tramite un alimento o una bevanda

L’analisi di alimenti e oggetti

Come specificato dal TG1, per il duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita non ci sono indagati.

La svolta potrebbe arrivare da Berlino, dai super esperti dell’Istituto tedesco al lavoro su alimenti e oggetti prelevati a Pietracatella.

Secondo quanto riferito dal Tg1, si starebbero analizzando quattro grandi contenitori con circa 70 alimenti sequestrati nell’abitazione della famiglia.

Saranno esaminati anche i campioni di sangue prelevati a Gianni Di Vita e alla figlia maggiore Alice.