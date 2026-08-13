Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, trovate le tracce del veleno in casa: cosa emerge dalle analisi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tra i 70 alimenti sequestrati dalla casa di Pietracatella sarebbe stata individuata la ricina. Questa la prima indiscrezione dopo l’ispezione degli esperti del Robert Koch Institut di Berlino, un dettaglio che potrebbe dare una prima risposta all’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi (50 anni) e Sara Di Vita (15), madre e figlia, avvelenate a ridosso delle festività natalizie.

La svolta nell’inchiesta sulla ricina

Si tratta di indiscrezioni ancora da verificare: nel primo pomeriggio di giovedì 13 agosto il corrispondente de La Vita in Diretta, Simone Garusone, ha riferito che all’interno della casa di Pietracatella sarebbe stata trovata la ricina.

Per la precisione, il veleno sarebbe stato individuato tra i 70 alimenti sequestrati dall’abitazione e analizzati dagli specialisti del Robert Koch Institut di Berlino.

ANSA

Per il momento non è possibile sapere di quale alimento si tratti, né se questo sia solido o liquido. Ciò che è certo è che questo ritrovamento potrebbe finalmente suggerire il nome di chi ha introdotto la ricina nella casa di Pietracatella.

Da quel che emerge, una volta acquisiti i dati ricevuti dagli inquirenti italiani, gli scienziati tedeschi avevano ben in mente dove cercare la ricina non appena avevano fatto ingresso nella casa delle vittime.

Verso la verità su madre e figlia morte avvelenate

Tra gli elementi sequestrati, gli inquirenti avevano prelevato pasta, pesce, conserve, surgelati ma anche borracce con tracce di liquido. Tuttavia, non si esclude che il veleno sia stato presente anche in suppellettili e altri oggetti di arredo.

La conferma potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nel caso delle borracce, come osserva il giornalista Massimo Lugli, qualora si dimostrassero come gli elementi contaminati si potrebbe intuire che l’avvelenamento sia avvenuto all’esterno dell’abitazione, trattandosi di accessori trasportabili.

Gianni Di Vita non risponde alle domande

Appresa la notizia, l’inviato Garusone ha raggiunto per strada Gianni Di Vita per chiedergli un commento sulla conferma arrivata dal Koch Institut, ma l’uomo ha preferito non commentare.

Si è chiuso nel silenzio anche alle domande sulla possibile intenzione della moglie di separarsi dal marito. Non resta, ora, che trovare il nome di chi abbia introdotto la sostanza letale all’interno di quella casa.