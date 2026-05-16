Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, un “mister x” faceva ricerche online: le domande sul web

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Si arricchisce di nuovi elementi l’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute tra il 26 e il 27 dicembre a Pietracatella, in Molise. Al centro degli accertamenti ci sono alcune ricerche online considerate inquietanti dagli investigatori e riconducibili a un misterioso “mister X”, o forse a una “miss X”, che nei mesi precedenti alla tragedia avrebbe cercato informazioni sulla ricina e sui suoi effetti. La Procura di Larino, che coordina le indagini sul caso, ha deciso di coinvolgere anche lo Sco, il Servizio centrale operativo della Direzione anticrimine della polizia di Stato, per approfondire le tracce informatiche emerse nel corso dell’inchiesta.

Morte avvelenate dalla ricina, le ricerche online

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nelle settimane precedenti alla tragedia un utente nascosto dietro un nickname anonimo avrebbe pubblicato diverse domande su forum e community online legate alla ricina, il potente veleno individuato successivamente nel sangue delle due vittime.

Tra i messaggi analizzati dagli investigatori comparirebbero domande molto specifiche sull’acquisto di semi di ricino e sui controlli delle autorità.

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In una community online sarebbe comparso il quesito: “L’acquisto di grandi quantità di semi di ricino online è tracciato? Può essere segnalato alle autorità doganali se è un privato a ordinarli?”.

In altri post lo stesso nickname avrebbe posto domande ancora più inquietanti, tra cui “Come avvelenare un insegnante”.

Alcuni utenti avrebbero segnalato la pericolosità dell’argomento, spingendo l’autore dei messaggi a spostarsi su altre piattaforme.

Secondo quanto emerso, in un altro forum sarebbe comparso anche un messaggio in cui si legge: “Sto cercando di capire se la vittima finirebbe il pasto o sputerebbe tutto al primo boccone dal sapore amaro. È importante per il romanzo”.

Gli investigatori starebbero cercando di capire se esista un collegamento tra queste ricerche e il caso di Pietracatella.

Il ruolo dello Sco e i dispositivi sequestrati

La Squadra mobile di Campobasso avrebbe sequestrato tutti i dispositivi elettronici appartenenti alla famiglia Di Vita.

Nei giorni scorsi gli investigatori avrebbero già acquisito anche il cellulare di Alice, la figlia maggiore della coppia.

Gli specialisti dello Sco dovrebbero analizzare il materiale informatico, concentrandosi sulle attività online, sugli account utilizzati e sulle eventuali ricerche effettuate sul web.

Si punterebber a ricostruire i movimenti digitali legati alla vicenda e verificare se le ricerche sulla ricina possano avere un collegamento diretto con l’avvelenamento.

I risultati delle analisi sulla ricina

Dopo il ricovero di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara all’ospedale di Campobasso, i primi sospetti dei medici si erano concentrati su un malore provocato da cibo contaminato.

Successivamente, però, le analisi effettuate dal Centro nazionale antiveleni di Pavia avrebbero accertato la presenza di ricina nel sangue delle due vittime.

Secondo quanto emerso, sia Antonella Di Ielsi sia la figlia quindicenne Sara avrebbero presentato valori della sostanza circa 250 volte superiori alla soglia letale.

Il marito della donna, Gianni Di Vita, avrebbe invece fatto registrare quantità molto basse della sostanza.

Gli investigatori riterebbero che il risultato possa essere stato influenzato dal ritardo con cui è stato effettuato il prelievo biologico.

Le note sui cibi mangiati a Natale

Nel corso degli accertamenti sono state trovate sul telefono della figlia maggiore alcune note relative ai cibi consumati durante i giorni di Natale.

L’avvocato Paolo Lanese, che assiste la famiglia Di Ielsi, ha spiegato “Le note sono state scritte su mia indicazione, nei primissimi giorni dopo la tragedia, prima delle autopsie”.

Gli investigatori starebbero cercando di capire se quelle informazioni possano contribuire a ricostruire con precisione quanto accaduto tra il 23 e il 25 dicembre.

La testimonianza del parroco

Tra le persone ascoltate dagli investigatori compare anche don Stefano Fracassi, parroco di Pietracatella.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il sacerdote sarebbe stato sentito in questura a Campobasso per circa tre ore.

La sua testimonianza sarebbe considerata importante perché Antonella Di Ielsi si sarebbe confessata con lui il 25 dicembre, proprio mentre la figlia Sara iniziava ad accusare i primi malori.