Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, verso l'analisi di vestiti e mobili in casa: cosa si cerca

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino alla ricerca della ricina tra gli oggetti e gli indumenti di Antonella di Ielsi e Sara Di Vita. Attesi a Pietracatella gli specialisti dell’agenzia sanitaria tedesca, tra le massime autorità mondiali sui veleni, per il sopralluogo nell’abitazione dove mamma e figlia potrebbero essere state avvelenate a tavola durante le feste di Natale. Il supporto alle analisi della squadra mobile e della scientifica potrebbe dare una svolta all’indagine sul duplice omicidio.

La ricerca della ricina

Insieme agli investigatori di Campobasso, gli esperti tedeschi sono stati chiamati a partecipare ai rilievi nell’abitazione della famiglia Di Vita, sotto sequestro dallo scorso 28 dicembre, per rilevare l’eventuale presenza della ricina su mobili, arredi, suppellettili, vestiario, pavimenti, superfici e scarichi.

In Molise sono già arrivati Christian Herzog, tra i massimi esperti mondiali nel campo dei veleni, e la dottoressa Silvia Worbs, insieme agli agenti della polizia scientifica tedesca Bka.

ANSA

Il sopralluogo a Pietracatella

Nella giornata di giovedì 30 luglio gli investigatori specializzati collaboreranno con i colleghi italiani della squadra mobile e della scientifica per cercare eventuali tracce residue del potente quanto raro veleno, che ha portato alla morte di Antonella di Ielsi e Sara Di Vita.

Come riportato da Adnkronos, le rilevazioni saranno effettuate con gli strumenti e le attrezzature tecniche fornite dalla procura di Larino e il personale dovrà indossare materiale idoneo alla protezione individuale da eventuale contaminazione ambientale.

Tutta l’attività sarà filmata e le parti potranno seguire le varie fasi da remoto.

Le indagini sulla morte di Antonella di Ielsi e Sara Di Vita

Si tratterà di un sopralluogo determinante per l’inchiesta coordinata dalla pm Elvira Antonelli, che indaga per duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso del mezzo venefico, così come i risultati degli esami tossicologici sui 70 elementi sospetti già spediti a Berlino per essere analizzati dal Robert Koch Institute.

L’eventuale ritrovamento di residui di ricina nella casa i Pietracatella potrebbe aiutare gli inquirenti a chiarire le modalità di assunzione della sostanza tossica e a stringere il cerchio sui sospettati del delitto, sulla cui identità la procura avrebbe già delle ipotesi in attesa di conferma.