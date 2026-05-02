Morte avvelenate dalla ricina, acquisiti cellulari e tablet delle vittime Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi

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Il 4 maggio saranno prelevati tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara Di Vita e Antonella Di Ielso, rispettivamente la figlia minore e la madre, morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella (Campobasso) poco dopo Natale. L’inchiesta prosegue con l’ipotesi di duplice omicidio premeditato.

Sequestro e acquisizione dei cellulari delle vittime

La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell’inchiesta sulle morti di Sara Di Vita e Antonella Di Ielso, ha disposto il sequestro e l’acquisizione di cellulari, computer, tablet e chiavette usb delle due vittime.

Il 4 maggio, il personale specializzato della Polizia Scientifica tornerà a casa dei Di Vita, con modalità idonee a non alterare lo stato dei luoghi sotto sequestro.

Gli agenti rimuoveranno i sigilli e prelevaranno i dispositivi. Successivamente saranno nuovamente apposti i sigilli alla casa. Tutte le operazioni saranno filmate.

ANSA

La procura ha comunicato in queste ore ai cinque medici indagati e ai parenti delle due vittime che le operazioni inizieranno alle 10 e che le stesse parti potranno assistere dopo essersi munite di tutti i dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della scena.

I reperti saranno consegnati al laboratorio digitale della procura di Campobasso per le successive attività di acquisizione forense che la procura delegherà successivamente con un atto a parte.

Nuovo interrogatorio a Gianni Di Vita

Intanto, il padre e marito di Sara e Antonella, Gianni Di Vita è stato nuovamente sentito due giorni fa dalla Squadra Mobile.

Stando a quanto si apprende da fonti investigative, l’interrogatorio, sempre come persona informata dei fatti, è avvenuto nella massima riservatezza negli uffici della Questura.

La deposizione sarebbe durata tra le quattro e le cinque ore. L’uomo è parte offesa nel procedimento per duplice omicidio premeditato.

Acquisito il cellulare di Alice Di Vita

Il 28 aprile è stato acquisito anche il telefono della figlia maggiore, Alice Di Vita.

Oltre ai tecnici digitali incaricati della Procura di Larino (Campobasso), erano presenti gli avvocati dei medici indagati e delle parti offese.

Lo smartphone della diciottenne è stato “aperto” e sono stati prelevati i dati relativi agli ultimi cinque mesi, da dicembre ad aprile: le chat tra Alice, i suoi genitori, sua sorella Sara e altri amici o parenti, mail, conversazioni attraverso i social, siti web visitati e rilevazione delle posizioni.

Infine sono stati acquisiti anche gli appunti contenuti nelle “note” del telefono dove la ragazza avrebbe appuntato gli alimenti consumati in casa nelle ore precedenti alla tragedia.

Le indagini

Sul fronte investigativo, sono state sentite un centinaio di persone in Questura a Campobasso, in particolare soggetti legati alla famiglia e conoscenti.

Si indaga su eventuali relazioni sentimentali passate, ma anche su possibili tensioni tra una delle due vittime e qualche parente.