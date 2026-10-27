Morte avvelenate dalla ricina, dai dubbi sulle cozze alle nuove piante ritrovate a Pietracatella: le ultime

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Uno degli elementi al centro delle indagini sul giallo delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella è il veleno: capire come Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita siano entrate in contatto con la ricina e come l’assassino abbia ottenuto e preparato la letale sostanza. In questo senso, negli ultimi giorni gli investigatori hanno concentrato le attenzioni su un piatto di cozze avanzate portate a casa dai Di Vita dopo un pranzo coi colleghi al ristorante. E su alcune piante di ricino trovate proprio a Pietracatella.

Morte avvelenate, caccia alla ricina

A mesi di distanza, non è stato ancora individuato il vettore del veleno che ha ucciso Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita a Pietracatella.

Stando a indiscrezioni, non sarebbero state trovate tracce di ricina nei cibi sequestrati nell’abitazione della famiglia Di Vita e analizzati dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institut, che hanno chiesto una proroga per la loro relazione.

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Da qui deriverebbe l’attenzione rivolta dagli investigatori nei giorni scorsi a un piatto di cozze, che sarebbe stato consumato in famiglia nella cena del 22 dicembre o il giorno dopo.

I dubbi sulle cozze

Cozze avanzate che Antonella Di Ielsi e il marito avevano portato a casa dopo un pranzo al ristorante con dei colleghi. C’è il sospetto che la ricina potesse essere proprio in quel piatto, anche perché si tratterebbe dell’unico alimento non esaminato dagli esperti.

E molto probabilmente non potrà mai essere analizzato, in quanto finito in discarica mesi fa.

Non è chiaro se i rifiuti con le cozze siano stati smaltiti il 24 dicembre, come sostiene Gianni Di Vita, o il 27, come avrebbe fatto la moglie qualora se ne fosse occupata lei.

In ogni caso sono finiti in una discarica vicino Pietracatella, dove gli investigatori sono tornati per un nuovo sopralluogo.

Stamattina gli inquirenti hanno poi sentito l’addetto della nettezza urbana che in quei giorni ha portato via la spazzatura da casa Di Vita.

Secondo quanto riferito dall’inviato de La Vita in Diretta, l’uomo avrebbe detto di non ricordare se nel sacco ci fossero effettivamente dei gusci di cozze.

Piante di ricino trovate a Pietracatella

Intanto è emerso un nuovo elemento: altre piante di ricino sono state individuate dagli investigatori, dopo quelle trovate giorni fa a Casacalenda e a Riccia.

La pianta, dai cui semi può essere ricavata la ricina, la sostanza velenosa al centro del caso, è stata trovata proprio a Pietracatella, nei pressi dell’ingresso del paese.

Questo confermerebbe quanto questa pianta fosse alla portata di chi voleva usarla per avvelenare madre e figlia.