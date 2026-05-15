Morte avvelenate dalla ricina, dubbi della zia di Antonella e accusa sull'omicidio: "Qualcuno sa e non parla"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuovi dubbi sul caso delle morti per avvelenamento da ricina a Pietracatella. Durante “Dentro la Notizia”, la zia di Antonella Di Ielsi ha parlato apertamente di un omicidio studiato e pianificato, supponendo che qualcuno in famiglia abbia informazioni ma resterebbe in silenzio. Intanto proseguono le indagini sul duplice avvelenamento che ha ucciso Antonella e la figlia Sara Di Vita.

Omicidio con la ricina, parla la zia di Antonella

Il giallo delle morti di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita continua ad alimentare interrogativi e sospetti a Pietracatella, il piccolo centro del Molise sconvolto dal presunto duplice omicidio tramite avvelenamento da ricina.

A parlare durante la trasmissione “Dentro la Notizia” è stata Giuseppina, la zia di Antonella, che ha espresso apertamente dubbi sulla dinamica dell’avvelenamento e sul silenzio che, secondo lei, circonderebbe la vicenda.

ANSA

Alla domanda su come il potente veleno possa essere arrivato sulla tavola di Antonella, la donna ha risposto senza esitazioni: “È proprio là la stranezza della cosa. Qualcosa di elaborato, di studiato, di non so, programmato”. Parole che concordano con l’ipotesi investigativa secondo cui non si tratterebbe di una fatalità, ma di un gesto volontario e pianificato.

I sospetti e gli inviti a rompere il silenzio

La zia della vittima ha poi fatto riferimento anche al parroco del paese, don Stefano, che è stato ascoltato in Questura. La donna ha ipotizzato che possa aiutare le indagini. “Lei frequentava la parrocchia, quindi può darsi pure che sia confidata”.

Ma il passaggio più forte riguarda il sospetto che qualcuno in famiglia possa conoscere dettagli importanti senza parlare. “Come no, ci sta. Ma tutti i nodi verranno al pettine”, ha affermato rispondendo alla domanda diretta del giornalista: “In questa storia c’è qualcuno che sa e non parla”.

Il prozio Antonio ha minimizzato

Nel programma è intervenuto anche Antonio, prozio di Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara. L’uomo ha cercato di smorzare le tensioni e le voci che circolano nel paese, spiegando di non condividere l’idea che all’interno della famiglia vi siano segreti o contrasti nascosti. “Io dal primo momento sono convinto che nella famiglia non c’è tutta questa tensione di cui si parla” ha dichiarato.

Antonio ha inoltre raccontato che in paese continuano le discussioni sul caso, ma che nessuno avrebbe espresso accuse dirette contro la famiglia Di Vita. “Qualche chiacchiera si fa in paese” ha ammesso.

Le indagini sul caso

L’inchiesta coordinata dalla Procura di Larino resta intanto aperta per duplice omicidio aggravato. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire come la ricina sia stata somministrata ad Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita durante le festività natalizie.

Le analisi tossicologiche hanno confermato la presenza della sostanza letale nel sangue delle due vittime, mentre il marito Gianni Di Vita è risultato negativo agli esami, anche se gli inquirenti non escludono che la tossina possa essersi degradata nel tempo.

Gli investigatori stanno approfondendo la posizione di alcune persone vicine alla famiglia. Negli ultimi giorni sarebbero stati ascoltati numerosi testimoni, tra cui parenti e conoscenti.