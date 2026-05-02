Morte avvelenate dalla ricina, dubbi sui rapporti tra famiglie Di Vita-Ielsi: nuove convocazioni in questura

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Gli inquirenti indagano contro ignoti, ma tra le piste per risolvere l’enigma del giallo della ricina ci sono quelle dei rapporti familiari. Nei giorni scorsi è emersa l’indiscrezione di un possibile dissidio con una parente, tensioni tra i Di Vita e i Di Ielsi. Per questo motivo gli inquirenti hanno ascoltato persone vicine a Laura Di Vita, la cugina di primo grado di Gianni Di Vita che dal giorno della tragedia ospita il cugino e la figlia Alice.

I possibili dissidi tra le famiglie Di Vita-Di Ielsi

A riportare l’ipotesi è La Stampa. Per riavvolgere il nastro fino a quel drammatico 23 dicembre 2025, quando nell’abitazione di Pietracatella (Campobasso) si è consumata la cena costata la vita ad Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, gli inquirenti battono anche la pista familiare.

Come anticipato, nei giorni scorsi il Corriere della Sera ha riportato l’indiscrezione su un possibile dissidio tra le vittime e una parente non meglio specificata. Il fascicolo per duplice omicidio premeditato, infatti, è stato aperto contro ignoti.

ANSA

Al vaglio degli investigatori ci sarebbero infatti i rapporti tra le famiglie Di Vita e Di Ielsi. Per questo motivo in questi giorni – continua La Stampa – sono stati convocati amici e conoscenti di Laura Di Vita, cugina di primo grado di Gianni che ha ospitato i congiunti sopravvissuti dopo la tragedia.

Al vaglio, inoltre, ci sono date, orari e testimonianze, materiale utile a capire cosa sia successo a partire dal 23 dicembre e chi, eventualmente, potrebbe aver orbitato intorno alla famiglia colpita dal duplice omicidio.

Altre persone convocate per il giallo della ricina

Oltre agli amici e conoscenti di Laura Di Vita, che sono stati convocati giovedì 30 aprile, presto potrebbe essere riascoltato anche Gianni Di Vita.

Non è escluso che tra le dichiarazioni rese da Laura gli inquirenti abbiano acquisito elementi ritenuti di interesse per le indagini. Secondo la madre, Maria, la strage della ricina potrebbe essere descritta come “un fatto accidentale”.

Il punto delle indagini

Mentre le analisi arrivate dal Centro Antiveleni di Pavia confermano la dinamica di un avvelenamento intenzionale, il medico legale del Policlinico di Bari Benedetta Pia De Luca ha parlato di “alterazioni compatibili con l’intossicazione acuta“, ma manca ancora qualche dato.

“Non ci sono dei segni specifici per una sostanza o per un’altra”, ha precisato al termine dell’esame istologico di mercoledì 29 aprile. Per avere più risposte bisognerà aspettare “l’insieme dei risultati tossicologici, istologici e dell’autopsia”.