Morte avvelenate dalla ricina, Gianni Di Vita lascia Pietracatella: sentite amiche e compagne di Alice

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

In attesa di novità nelle indagini sulla scomparsa di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate a morte con la ricina, Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, ha deciso di lasciare Pietracatella e di trasferirsi altrove, insieme all’altra sua figlia, maggiorenne, Alice. Negli ultimi mesi i due erano stati ospitati da una cugina.

Avvelenate con la ricina, le novità

Gianni Di Vita ha deciso di portare lontano dal proprio paese sua figlia maggiorenne Alice. La loro casa nel comune in provincia di Campobasso è ancora sotto sequestro dopo la morte della moglie Antonella e dell’altra figlia, 15enne, Sara.

I fatti risalgono allo scorso periodo natalizio quando le due sono scomparse per avvelenamento da ricina dopo alcuni pasti consumati in famiglia.

Gianni Di Vita lascia Pietracatella

Come spiega Tgcom24, il motivo dello spostamento sta nel provare a sfuggire alle telecamere e ai riflettori che da ormai mesi circondano la famiglia dopo la duplice morte. Il trasferimento lontano dal centro di Pietracatella è in questo senso un tentativo di proteggere sé stesso e la figlia Alice.

Dallo scorso Natale, i due sono stati ospitati cugina Laura Di Vita poiché il loro appartamento era stato sequestrato e analizzato a fondo per ricavare elementi utili all’indagine.

La stessa cugina Laura, 40enne insegnante di sostegno e ritenuta molto vicina alla famiglia, sarà risentita nei prossimi giorni dagli inquirenti che l’ascolteranno per la quarta volta.

Le ultime sulle indagini

L’inchiesta sui fatti di Pietracatella procede per duplice omicidio volontario contro ignoti e per omicidio colposo nei confronti di cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Come riporta Ansa, però, ci sarebbero diverse piste ancora aperte per gli investigatori che porterebbero a 4-5 persone sospettate con diversi possibili moventi sui quali si indaga.

Tra questi c’è anche quello che lega il duplice omicidio a questioni familiari come interessi economici interni alle parentele o gelosia e risentimento, fino ad arrivare anche a possibili motivi passionali.

Le indagini intanto continuano e puntano ad acquisire nuovi elementi. In programma l’incontro con la madre di Di Vita, ricoverata in una casa di riposo, ma presente nei pasti durante le festività, mentre sono sentite amiche e compagne di Alice Di Vita, così com’è stato analizzato il telefono della giovane.