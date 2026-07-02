Morte avvelenate dalla ricina, indagini si concentrano sul viaggio misterioso a Madrid e una festa "che stona"

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Si infattisce il giallo sulla morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina durante una cena in famiglia lo scorso dicembre a Pietracatella. Sarebbero tre le persone su cui si concentrano i sospetti degli inquirenti, un uomo e due donne, tutti vicinissime alle vittime. Alcuni di loro, nei giorni seguenti il funerale, avrebbero assunto atteggiamenti poco consoni al momento di lutto, organizzando feste e vacanze.

La festa dopo la morte delle donne

Vincenzo Rubano, inviato della trasmissione Morning News, si trovava di fronte alla Questura di Campobasso mentre erano in corso alcuni interrogatori.

Dopo aver ascoltato un amico di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, si attendono ulteriori audizioni.

ANSA

Pare che gli inquirenti, rivela Rubano, si stiano concentrando su un viaggio effettuato da alcune persone vicinissime alla famiglia nei giorni successivi ai funerali di Sara e Antonella.

Il viaggio a Madrid è considerato anomalo proprio perché svolto durante un periodo di forte lutto. E lo stesso vale per una grande festa organizzata a Campobasso da una persona cara alle donne decedute.

“Gli inquirenti non sottovalutano questi eventi che stonano con il dolore e l’atrocità dell’avvelenamento di una mamma e di una figlia” spiega l’inviato Mediaset.

La ricina con cui furono avvelenate cresce vicino casa

Novità arrivano anche per quel che riguarda la ricina, la sostanza fatalmente ingerita da Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita nella sera del 23 dicembre 2025.

Inizialmente si era pensato a un acquisto sul dark web, ma adesso gli inquirenti sospettano che la sostanza velenosa sia stata prodotta in maniera artigianale.

Piante di ricina sono state trovate in un terreno agricolo a 9 chilometri di distanza da Pietracatella, piantate da un contadino per allontanare le talpe dal proprio campo.

Altre piante sono state rinvenute sulle sponde del lago Occhito, che dista appena pochi chilometri da Pietracatella.

I sospettati vicinissimi alla famiglia

Non è ancora noto chi siano i tre principali sospettati dell’indagine svolta dalla Procura di Campobasso, seppur è certo si tratti di persone vicinissime alle vittime.

Probabilmente nei prossimi giorni arriveranno nuove iscrizioni sul registro degli indagati, due donne e un uomo.

Dopo aver ricostruito il delitto attraverso le testimonianze, adesso gli inquirenti attendono i risultati degli esami tecnici condotti da alcuni esperti in Germania.

Si attende anche di capire se Giovanni De Vita presenti anticorpi alla ricina, in quanto anche lui presente alla stessa cena in cui persero la vita la moglie e la figlia.