Morte avvelenate dalla ricina, per il centro antiveleni "primo caso al mondo con queste caratteristiche"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nessun altro al mondo avrebbe potuto fare una diagnosi da intossicazione da ricina: è la posizione, in sintesi, espressa dal professor Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni di Pavia, in collegamento con la trasmissione Dentro la Notizia. Il motivo è semplice: il caso di Pietracatella, che ha portato alla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, “è il primo caso al mondo” di questo tipo e dunque mancano “raffronti e paragoni”.

Caso ricina, morte Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, sarebbero morte durante le festività natalizie per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso.

Dentro la Notizia, la trasmissione di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, ha intervistato il professor Locatelli, nominato consulente dalla Procura di Larino insieme al professor Daniele Merli. Locatelli è fra l’altro il professionista che aveva rinvenuto la presenza di ricina nel sangue delle due donne.

La diagnosi da intossicazione da ricina

“Per essere certi e non avere dubbi abbiamo fatto infinite prove con campioni diversi proprio per fornire una cosa che non fosse confutabile”, ha spiegato Locatelli riguardo la presenza della ricina nel sangue di madre e figlia.

“Fare una diagnosi da intossicazione da ricina non avrebbe potuto farla nessuno al mondo” ha proseguito il professore, dal momento che “purtroppo non esistono altri esempi al mondo, sono i primi due casi di una dose di ricina misurata di due persone che decedono. Quindi è il primo caso al mondo, non abbiamo raffronti e paragoni”.

Gianni Di Vita negativo alla ricina

Poi un inciso sul campione di sangue prelevato al padre: “A noi è risultato negativo il campione del signor Gianni [Di Vita]”.

Rispetto a quel campione ci sono alcune criticità: “Oltretutto quel campione, per noi, ha una validità totalmente parziale perché ci è arrivato un mese dopo il prelievo e noi abbiamo visto che la ricina pian pianino scompare dal sangue delle persone”.

E non è tutto: “Il campione era stato mantenuto a temperature diverse dalle quali noi conserviamo le proteine per non farle scomparire. E quindi anche quello può essere causa della negatività del campione“.