Morte avvelenate, la nota dello Spallanzani sui campioni di Gianni Di Vita: ecco come sono stati conservati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini e gli accertamenti per risolvere il caso dei decessi di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, la madre e la figlia morte avvelenate a Pietracatella, in provincia di Campobasso, a causa della ricina, dopo una cena consumata il 23 dicembre scorso. Nelle prossime ore saranno sentiti nuovamente alcuni familiari e alcune persone vicine alle vittime. Nel frattempo, l’ospedale Spallanzani di Roma ha diramato una nota in cui ha fatto chiarezza sui campioni di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne scomparse.

Madre e figlia morte avvelenate: la nota dello Spallanzani

“Al fine di evitare speculazioni e ricostruzioni non corrette, si chiarisce che i campioni del paziente Gianni Di Vita sono stati raccolti e conservati presso l’Istituto secondo modalità specificamente previste e validate per le indagini di microbiologia clinica, che costituivano l’unica tipologia di analisi per la quale l’Istituto era stato formalmente coinvolto”. Lo scrive in un comunicato l’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani Irccs di Roma.

Le precisazioni sono arrivate dopo che Di Vita è stato giudicato negativo alla ricina, mentre era stata confermata la positività alla sostanza velenosa per le vittime.

ANSA

“La conservazione è avvenuta a +4°C per le indagini sierologiche – hanno aggiunto dallo Spallanzani – e mediante congelamento a -20°C per gli estratti destinati alle analisi molecolari, in conformità a protocolli standardizzati per lo specifico test di riferimento”.

Le polemiche sulle tempistiche dell’analisi dei campioni di Gianni Di Vita

La nota è stata divulgata dopo le polemiche riguardanti il mantenimento e soprattutto il ritardo con cui sono stati eseguiti gli accertamenti su Di Vita, ossia due mesi dopo la morte delle due donne dal Centro Maugeri antiveleni di Pavia.

Il caso sta facendo discutere. Gianni potrebbe essere entrato in contatto con il potente veleno. Il problema è che tra il momento del prelievo del sangue e l’analisi sui campioni dell’uomo sono trascorsi due mesi e mezzo. Il prelievo del sangue fu effettuato il 28 dicembre, ma quello stesso campione conservato allo Spallanzani è arrivato ed è stato analizzato a Pavia l’11 marzo.

La negatività di Di Vita alla ricina può essere quindi sì compatibile, secondo gli esperti, con l’assenza della sostanza nel sangue al momento del prelievo, ma anche con la possibile degradazione, addirittura completa, a causa del tempo passato tra il prelievo e l’effettuazione delle analisi.

I prossimi passi delle indagini

Nei prossimi giorni, saranno svolti gli accertamenti tecnici sul cellulare della figlia maggiore Alice, che è parte lesa, e sui vetrini istologici dei campioni prelevati durante l’autopsia. Previsto anche un nuovo sopralluogo della polizia scientifica nella casa sotto sequestro a Pietracatella.

Nel frattempo gli inquirenti hanno preso anche in considerazione l’ipotesi che l’avvelenamento delle due donne potrebbe essere avvenuto in più fasi.

Viene battuta tale pista dopo che è stato effettuato l’incrocio delle cartelle cliniche con le analisi dell’Istituto Maugeri di Pavia, le quali hanno confermato l’elevata presenza di veleno nel sangue delle vittime.