Morte Brigitte Bardot, a chi spetta l’eredità dell’attrice e quale quota incasserà il figlio Nicolas

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’eredità di Brigitte Bardot andrà quasi interamente alla fondazione per i diritti degli animali che porta il suo nome. Nel corso degli anni l’attrice francese ha trasferito i suoi beni, attraverso lasciti e donazioni, alla fondazione. Una scelta coerente con l’impegno che ha caratterizzato per decenni la vita di Brigitte Bardot.

Eredità di Brigitte Bardot: un patrimonio da circa 65 milioni di euro

Secondo il sito Celebrity Net Worth, il patrimonio di Brigitte Bardot dovrebbe aggirarsi intorno ai 65 milioni di euro. Una cifra ritenuta verosimile anche dalla stampa francese. Una somma non banale, ma che rispecchia solo in parte la ricchezza accumulata negli anni dall’attrice.

Infatti, dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo a 39 anni, l’iconica artista francese ha sempre sostenuto economicamente la sua associazione per i diritti degli animali, la Fondation Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot insieme a Jacques Chirac

I beni donati alla fondazione animalista nel corso degli anni

Gli esperti di diritto tributario hanno definito quello di Brigitte Bardot, morta a 91 anni, un caso scuola di “pianificazione patrimoniale militante”. Le scelte, infatti, ruotano intorno alla causa animalista alla quale l’attrice ha dedicato la propria vita. La maggior parte del suo patrimonio è stato “anticipato” alla fondazione, tramite la vendita di beni personali, conferimenti e ipoteche su beni e immobili.

La fondazione ha sede a Parigi e conta circa 500 delegati e volontari, oltre a un centinaio di dipendenti. Per quanto riguarda le proprietà immobiliari, B.B. aveva conservato l’usofrutto della villa La Madrague di Saint-Tropez, acquistata nel 1958. Inoltre, nell’entroterra della cittadina l’attrice possedeva un’altra proprietà trasformata in una sorta di allevamento-fattoria.

Nel 2020 Brigitte Bardot aveva venduto una villa a Cannes per circa 6 milioni di euro, e secondo la stampa francese sarebbe proprietaria di diversi appartamenti a Parigi.

Al figlio Nicolas la metà del patrimonio rimasto

Le scelte a favore della fondazione animalista, ovviamente, sono andate a scapito degli eredi. Brigitte Bardot, infatti, ha un figlio di nome Nicola-Jacques, nato nel 1960 dal matrimonio con l’attore e produttore Jacques Charrier, terminato nel 1962.

Il rapporto tra B.B. e il figlio è stato estremamente complicato, al punto che nella sua autobiografia aveva definito la gravidanza “un tumore”. Ma negli ultimi anni i due si erano riavvicinati e lo avevano fatto lontano dai riflettori.

La legge in vigore in Francia, analogamente a quella italiana, stabilisce che ai figli del defunto spetti una quota non inferiore alla metà del patrimonio, nota come réserve héréditaire (detta legittima nell’ordinamento italiano). Dunque, Nicolas avrà diritto a una parte del patrimonio rimasto dopo la lunga serie di donazioni fatta dalla madre.