Morte Brigitte Bardot, la frase choc sul figlio Nicolas-Jacques Charrier e i difficili rapporti tra i due
Nella sua autobiografia Brigitte Bardot ha paragonato la gravidanza a un tumore, aggiungendo che avrebbe preferito dare alla luce un cagnolino
La morte di Brigitte Bardot ha scosso il mondo dello spettacolo, ma l’attrice francese lascia anche un figlio, nipoti e pronipoti. Non tutti sanno, infatti, che B.B. aveva un figlio, nato nel 1960 dal matrimonio con l’attore e produttore Jacques Charrier. Ma i rapporti tra Brigitte Bardot e il figlio Nicolas-Jacques sono stati sempre molto complicati.
Le frasi choc di Brigitte Bardot sul figlio Nicholas-Jacques Charrier
Una relazione mai sbocciata, quella tra Brigitte Bardot e il figlio Nicolas-Jacques Charrier, culminata addirittura in una denuncia. Nella sua autobiografia, B.B. è arrivata a paragonare la gravidanza a “un tumore che si era nutrito di me”, scrivendo che avrebbe preferito “dare alla luce un cagnolino”.
Frasi riportate nel libro “Initiales B.B.” del 1996, che spinsero Nicolas-Jacques Charrier e suo padre a denunciare Brigitte Bardot per affermazioni lesive nei loro confronti.
Brigitte Bardot e il rifiuto della maternità
Fin dalle prime interviste rilasciate dopo la nascita del figlio, Brigitte Bardot non aveva mai ricordato serenamente la gravidanza e il parto.
L’attrice francese, morta il 28 dicembre 2025, ha più volte detto di aver vissuto la gravidanza come qualcosa di imposto, in un momento in cui né lei né la sua carriera avevano bisogno di una pausa forzata. B.B. ha sempre parlato apertamente del suo rifiuto della maternità e della sofferenza psicologica seguita alla nascita di Nicolas.
Dopo la separazione, nel 1962 la custodia del piccolo era stata affidata al marito. “Sono diventata madre esattamente quando non avrei dovuto. L’ho vissuta come una tragedia. Ha reso infelici due persone: me e mio figlio”, aveva detto Brigitte Bardot in un’intervista.
Chi è Nicholas-Jacques Charrier, unico figlio di Brigitte Bardot
Logico, quindi, che i rapporti tra Brigitte Bardot e il figlio Nicolas-Jacques Charrier siano stati sempre piuttosto freddi e formali. L’uomo si è trasferito in Norvegia, per condurre una vita lontano dai riflettori e dalle polemiche.
Almeno fino alla pubblicazione dell’autobiografia della madre del 1996, contenente le frasi sul “tumore” e sul fatto che avrebbe preferito partorire un cagnolino. Per quelle dichiarazioni il tribunale ha poi accordato un risarcimento sia a Nicolas-Jacques Charrier che al padre. Nonostante ciò, negli ultimi anni Nicholas si era riavvicinato a B.B., forse dopo la promessa di quest’ultima di non parlare più pubblicamente di lui.
A quanto pare, Nicholas-Jacques almeno una volta l’anno andava a trovare la madre in Costa Azzurra. In Norvegia il figlio di B.B. ha sposato, nel 1984, la modella norvegese Anne-Line Bjerkan e ha avuto due figlie, Anna e Théa, che a loro volta hanno reso Brigitte bisnonna.