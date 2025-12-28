Morte Brigitte Bardot, la frase choc sul figlio Nicolas-Jacques Charrier e i difficili rapporti tra i due

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La morte di Brigitte Bardot ha scosso il mondo dello spettacolo, ma l’attrice francese lascia anche un figlio, nipoti e pronipoti. Non tutti sanno, infatti, che B.B. aveva un figlio, nato nel 1960 dal matrimonio con l’attore e produttore Jacques Charrier. Ma i rapporti tra Brigitte Bardot e il figlio Nicolas-Jacques sono stati sempre molto complicati.

Le frasi choc di Brigitte Bardot sul figlio Nicholas-Jacques Charrier

Una relazione mai sbocciata, quella tra Brigitte Bardot e il figlio Nicolas-Jacques Charrier, culminata addirittura in una denuncia. Nella sua autobiografia, B.B. è arrivata a paragonare la gravidanza a “un tumore che si era nutrito di me”, scrivendo che avrebbe preferito “dare alla luce un cagnolino”.

Frasi riportate nel libro “Initiales B.B.” del 1996, che spinsero Nicolas-Jacques Charrier e suo padre a denunciare Brigitte Bardot per affermazioni lesive nei loro confronti.

ANSA

Brigitte Bardot nel 2006

Brigitte Bardot e il rifiuto della maternità

Fin dalle prime interviste rilasciate dopo la nascita del figlio, Brigitte Bardot non aveva mai ricordato serenamente la gravidanza e il parto.

L’attrice francese, morta il 28 dicembre 2025, ha più volte detto di aver vissuto la gravidanza come qualcosa di imposto, in un momento in cui né lei né la sua carriera avevano bisogno di una pausa forzata. B.B. ha sempre parlato apertamente del suo rifiuto della maternità e della sofferenza psicologica seguita alla nascita di Nicolas.

Dopo la separazione, nel 1962 la custodia del piccolo era stata affidata al marito. “Sono diventata madre esattamente quando non avrei dovuto. L’ho vissuta come una tragedia. Ha reso infelici due persone: me e mio figlio”, aveva detto Brigitte Bardot in un’intervista.

Chi è Nicholas-Jacques Charrier, unico figlio di Brigitte Bardot

Logico, quindi, che i rapporti tra Brigitte Bardot e il figlio Nicolas-Jacques Charrier siano stati sempre piuttosto freddi e formali. L’uomo si è trasferito in Norvegia, per condurre una vita lontano dai riflettori e dalle polemiche.

Almeno fino alla pubblicazione dell’autobiografia della madre del 1996, contenente le frasi sul “tumore” e sul fatto che avrebbe preferito partorire un cagnolino. Per quelle dichiarazioni il tribunale ha poi accordato un risarcimento sia a Nicolas-Jacques Charrier che al padre. Nonostante ciò, negli ultimi anni Nicholas si era riavvicinato a B.B., forse dopo la promessa di quest’ultima di non parlare più pubblicamente di lui.

A quanto pare, Nicholas-Jacques almeno una volta l’anno andava a trovare la madre in Costa Azzurra. In Norvegia il figlio di B.B. ha sposato, nel 1984, la modella norvegese Anne-Line Bjerkan e ha avuto due figlie, Anna e Théa, che a loro volta hanno reso Brigitte bisnonna.