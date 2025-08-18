Morte Cecilia De Astis, 13enne alla guida dell'auto scappa dalla comunità: ritrovato dai carabinieri

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Uno dei quattro minori a bordo dell’auto pirata che ha travolto e ucciso Cecilia De Astis a Milano non si trova. Il 13enne che invece era al volante del mezzo al momento della tragedia, dopo una fuga dalla comunità in cui era stato collocato, è stato rintracciato dai carabinieri. I ragazzini coinvolti nel caso sono stati allontanati dalle famiglie come stabilito dal giudice del Tribunale per i minorenni di Milano, Ciro Iacomino.

Morte Cecilia De Astis, all’appello manca un minore

Al volante della Citroën Ds4 rubata che ha investito la 71enne pensionata Cecilia De Astis c’era un 13enne di origini bosniache. Con lui sul mezzo il fratellino di 12 anni, la cuginetta di 11 e un quarto ragazzino, suo coetaneo. Non si sa dove sia finito quest’ultimo.

Gli altri tre sono finiti in comunità tra mercoledì e giovedì scorsi, quando gli investigatori della Locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, li hanno trovati dopo che avevano tentato la fuga da Milano, pare per paura di un provvedimento del tribunale nei loro confronti.

ANSA Poliziotti sul luogo in cui è morta Cecilia De Astis

Inoltre è stato stabilito che dovranno restare lontani dalle famiglie. Il 13enne al volante del mezzo che ha ucciso la signora De Astis ha già provato a scappare.

Il tentativo di fuga del 13enne

La mattina di Ferragosto, il 13enne è uscito dalla struttura in cui si trovava, nella Bergamasca. È stato avvistato nel pomeriggio a Milano.

Identificato da una volante della polizia in Viale Giovanni da Cermenate, è stato fermato e ricondotto in comunità; è stato intercettato a pochi chilometri dal campo rom in cui viveva.

Si cerca l’ultimo dei 4 ragazzi a bordo dell’auto ‘pirata’

Subito dopo la morte di Cecilia De Astis, gli inquirenti si sono messi al lavoro. Hanno identificato e ascoltato tutti e 4 i ragazzini a bordo del veicolo ‘pirata‘. I giovani sono poi stati fatti tornare dalle loro famiglie, nel campo rom che sorge nella periferia sud di Milano. La mattina seguente sono spariti.

L’undicenne era stata rintracciata sull’autostrada A6 al casello di Fossano, Cuneo, in direzione Ventimiglia, mentre era in camper con la nonna. I due fratellini erano invece stati localizzati in un campo nomadi di Beinasco, Torino.

I tre erano stati subito messi in comunità con un provvedimento della Locale, come previsto dall’articolo 403 del codice civile che dà “la possibilità di intervenire quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto a grave pericolo per la sua incolumità psicofisica”.

Ora resta solo da trovare il ragazzino 11enne mancante all’appello. Secondo chi sta seguendo il caso si trova ancora a Milano. Anche lui, quando sarà rintracciato, verrà collocato in una comunità.