Morte Cecilia De Astis, 3 minori allontanati dalle famiglie e portati in comunità: il quarto è in fuga

Sono stati rintracciati tre dei quattro minorenni che a bordo di un’auto rubata avevano travolto e ucciso Cecilia De Astis alla periferia sud di Milano. I tre ragazzini, di 13, 12 e 11 anni, sono stati allontanati dalle famiglie e collocati in comunità. Manca all’appello il quarto, un bambino di 11 anni, che come gli altri nelle scorse ore si era allontanato dal campo in cui hanno vissuto negli ultimi mesi.

Morte Cecilia De Astis, 3 minorenni in comunità

Sono stati allontanati dalle famiglie e collocati in comunità in un luogo sicuro tre dei quattro ragazzini che lunedì 11 agosto hanno travolto e ucciso con un’auto rubata Cecilia De Astis nel quartiere Gratosoglio di Milano.

Sono stati gli agenti della polizia locale di Milano a rintracciare i bambini dopo che loro famiglie avevano lasciato il campo nomadi di via Selvanesco, dove stavano da tempo. Lo riporta Ansa.

Il provvedimento d’urgenza è stato necessario perché le famiglie si erano allontanate dal luogo in cui vivevano senza comunicare le loro intenzioni, nonostante la buona collaborazione durante la prima fase delle indagini

Rintracciati tre dei quattro ragazzini, il quarto in fuga

I tre giovanissimi sono stati rintracciati dalla polizia locale tra la serata di mercoledì e la scorsa notte.

Il Corriere della Sera riporta che il 13enne che era alla guida dell’auto e il fratellino di 12 anni sono stati trovati in un campo nomadi di Beinasco, alla periferia di Torino.

Mentre la loro cuginetta di 11 anni è stata intercettata con i familiari, con la collaborazione della polizia stradale, sulla A6 Torino-Savona all’altezza del casello di Fossano (Cuneo) in direzione Ventimiglia e quindi della Francia.

Manca all’appello il quarto minore, un bambino di 11 anni, che non è stato ancora rintracciato.

Allontanati dalle famiglie

I quattro ragazzini sono stati identificati e fermati nella giornata di martedì, poi dopo accertamenti e colloqui sono stati riaffidati alle famiglie.

Poi sono spariti, nelle ultime ore assieme alle famiglie e agli altri parenti hanno lasciato il campo di via Selvanesco: via camper e roulotte, l’insediamento risulta ora vuoto.

Ora sono stati rintracciati di nuovo, sono stati riaccompagnati a Milano e affidati a comunità protette.

Il provvedimento della polizia locale è ora al vaglio della Procura dei Minorenni di Milano, che avrà 72 ore di tempo per revocarlo o chiederne la convalida al giudice.