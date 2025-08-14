Morte Cecilia De Astis, confessione dei minorenni dopo l'incidente: "Freni rotti, poi siamo andati per negozi"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dopo aver travolto e ucciso Cecilia De Astis nella periferia sud di Milano, in via Saponaro, sono andati al centro commerciale. A raccontarlo agli inquirenti sono stati i ragazzini stessi che si trovavano a bordo dell’auto, rubata poco prima a dei turisti, che ha investito la pensionata 71enne. Al volante del veicolo, una Citroën Ds4, un 13enne, con a bordo suo fratello di 12 anni, la cuginetta di 11 e un quarto piccolo della stessa età.

Morte Cecilia De Astis, la versione del 13enne alla guida: “Ho preso la signora”

Nelle scorse ore i 4 ragazzini sono stati ascoltati dagli inquirenti. Chi ha parlato con loro, come riferisce il quotidiano La Repubblica, ha avuto la percezione che non abbiano capito quanto le loro azioni siano state gravi.

In un italiano zoppicante, hanno provato a difendersi. “I freni non funzionavano bene e ho preso la signora”, la confessione del 13enne al volante dell’auto. “Ci siamo spaventati, siamo scappati. Siamo andati al centro commerciale” di Rozzano, ha aggiunto.

ANSA Poliziotti intervenuti nella via in cui è morta Cecilia De Astis

Il furto dell’auto ai turisti francesi

Ma come è possibile che 4 minorenni fossero alla guida di un’auto? Chi l’ha data a loro? Nessuno, l’hanno rubata. Da quanto emerso, domenica pomeriggio, i ragazzini hanno avvistato in via Fratelli Fraschini una Citroën lasciata parcheggiata da alcuni turisti francesi che si sono diretti in centro città.

I giovanissimi hanno forzato il bagagliaio del veicolo e hanno sottratto le valigie trovate all’interno. Sono poi tornati al campo rom in cui abitano, quello in via Selvanesco.

Qui hanno aperto i bagagli e hanno trovato le chiavi dell’auto. Così hanno deciso di sottrarre anche il mezzo, portandolo all’accampamento.

Il lunedì mattina, il tredicenne si sarebbe messo alla guida, con gli altri parenti e amici a bordo, sfrecciando a tutta velocità in via Saponaro dove è stata investita Cecilia De Astis.

Il giro al centro commerciale dopo aver investito la pensionata

Dopo l’incidente, i minorenni, come da loro stessi spiegato, sono andati al centro commerciale di Rozzano per poi tornare in serata al campo rom. L’11enne, nella notte, avrebbe raccontato alla madre quanto accaduto.

I 4 ragazzini, dopo essere stati ascoltati, sono stati riaffidati alle famiglie. Il campo rom di via Selvanesco, dopo quanto accaduto, pare che ora sia vuoto. I nomadi avrebbero lasciato l’area.