Morte Cecilia De Astis e non imputabilità dei minori, parla l'avvocato: "Agire prima, è una sfida educativa"

Potrebbero essere allontanati dai genitori, ritenuti inadeguati al loro compito educativo, i minorenni che, dopo aver comprato alcune magliette in un negozio, sono saliti a bordo di un’auto rubata e hanno investito, uccidendola, Cecilia De Astis, una donna di 71 anni camminava in via Saponaro, alla periferia di Milano. I giovanissimi, dopo essere fuggiti senza prestare soccorso, sono stati rintracciati dagli agenti della Polizia locale in un’area occupata da nomadi, in via Selvanesco. Hanno dagli 11 ai 14 anni, quindi in alcuni casi non imputabili. E dopo la morte della donna si discute dell’abbassamento dell’età per la punibilità dei minori. L’avvocato Marisa Marraffino, specialista in reati minorili e consulente legale di Terre des Hommes, ai microfoni di Virgilio Notizie esorta alla prudenza e sottolinea: “Occorrono più strutture di rieducazione”.

Morte Cecilia De Astis, minorenni alla guida

Proprio in ragione della loro età non sono imputabili, se under 14, e questo ha scatenato la polemica politica. I ragazzini, infatti, sono stati rintracciati grazie alle magliette colorate che indossavano e avevano comprato appena prima dell’incidente risultato fatale per la De Astis.

I genitori di tre dei quattro minorenni coinvolti nel caso si erano allontanati dal campo rom via Selvanesco a Milano dove vivevano. Nei loro confronti non c’era alcun provvedimento giudiziario, ma nelle ultime dopo sono tornate.

IPA Via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio, dov’è avvenuto l’impatto mortale per Cecilia De Astis

Le polemiche politiche

Il caso ha sollevato polemiche politiche e ha acceso il dibattito riguardo all’età della punibilità dei minorenni.

“Sono incredulo per il fatto che la magistratura minorile, che il pubblico ministero minorile di Milano, non abbia sottratto questi bambini a dei genitori che li hanno educati all’illegalità. Questi bambini dovrebbero andare a scuola, non dovrebbero andare a un bar, a guidare le auto e a vestire gli anziani”, ha commentato Matteo Salvini.

Il vice premier e leader della Lega ha aggiunto: “Purtroppo non si tratta di un incidente, ma del frutto di una serie impressionante di illegalità. La colpa è di genitori, che non sono genitori”.

Il dibattito sulla punibilità

Dopo il caso sono state avanzate proposte per abbassare l’età della punibilità dei minori. Ad oggi l’imputabilità penale dipende dalla capacità di una persona di rispondere delle proprie azioni davanti alla legge.

L’articolo 85 del Codice Penale, infatti, prevede che sia “imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

Per i minori di 14 anni, si parte dalla presunzione assoluta di non imputabilità, cioè si ritiene che i giovanissimi non abbiano ancora sviluppato il grado di maturità necessario per comprendere a fondo le conseguenze delle loro azioni.

Cosa rischiano i giovani (e i loro genitori)

La posizione dei minorenni, tutti italiani di etnia rom, e dei loro genitori, è ora al vaglio dei magistrati. Il Tribunale dei minori potrebbe chiedere l’allontanamento dei giovanissimi dai genitori, se ritenuti inadeguati.

I ragazzini, dunque, potrebbero essere affidati a una comunità, se fossero giudicati pericolosi da un punto di vista sociale.

La posizione più delicata riguarda l’11enne che è ritenuto fosse alla guida dell’auto rubata e ha investito, per poi fuggire, la 71enne deceduta per le ferite riportate.

L’intervista all’avvocato Marisa Marraffino

Avvocato, il primo punto da chiarire riguarda la punibilità dei minori. Quando sono imputabili?

“Dei reati commessi dai minorenni, che abbiano dai 14 anni in su, possono essere imputabili i minorenni stessi. Ma da un punto di vista civile rispondono sempre i genitori, cioè i danni sono pagati da madre e padre, quasi sempre quando viene configurata la culpa in educando: è difficile che i genitori, infatti, possano dimostrare di aver fatto il possibile per evitare l’evento, soprattutto nei casi più gravi.

Adesso si discute di abbassamento dell’età per la punibilità. Cosa accade, dunque, ai giovani che commettono reati?

“Se hanno meno di 14 anni, non sono imputabili. Possono, però, essere comunque applicate alcune misure di sicurezza, come per esempio l’ingresso in una comunità”.

Perché, allora, spesso questo non avviene e i giovani rimangono in affido ai genitori, senza alcun tipo di provvedimento a loro carico?

“Le comunità, purtroppo, sono poche, soprattutto nel Nord Italia. È capitato, ad esempio, che alcuni ragazzi siano stati mandati in comunità al Sud, pur provenendo da regione settentrionali. Questo, dunque, è uno degli aspetti a cui lavorare: implementare questo tipo di strutture, che possono servire alla rieducazione di un minorenne”.

Cosa ne pensa, quindi, della proposta di abbassare l’età della punibilità di un minorenne?

“Non credo che possa essere utile, per diversi motivi. Il cervello di un minore è in fase di evoluzione e questo incide sul suo grado di imputabilità. Per questo è sempre oggetto di valutazione, anche dai 14 anni in più, figuriamoci per i giovani al di sotto di questa età. Per questo credo che non sia la soluzione quella di creare carceri per bambini”.

Cosa servirebbe, in concreto, per evitare questo tipo di soluzioni?

“Senz’altro occorrerebbe un intervento sulle risorse, quindi per esempio fondi per le comunità, come detto, ma anche su altri servizi integrativi che possano rappresentare una rete di accoglimento per i ragazzi che commettono reati. Il vero obiettivo dovrebbe essere agire in via preventiva, prima che si commettano reati e dunque in modo da offrire più alternative possibili a certe forme di delinquenza”.

È difficile affermare che la delinquenza o la criminalità giovanile siano in aumento, i dati sono contrastanti, ma in ogni caso crede ci sia un problema educativo?

“Quello che appare evidente è che oggi la vera sfida è educativa e non oppressiva, in particolare quando si parla di minorenni. Poi ogni caso andrebbe valutato a sé”.