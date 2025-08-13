Morte Cecilia De Astis, famiglie dei minorenni fuggite dal campo rom: scomparsi dopo l'incontro con la polizia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Spariti dal campo rom di Gratosoglio i quattro minori, tutti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, che erano a bordo dell’auto rubata che ha investito e ucciso la pensionata 71enne Cecilia De Astis. Alla guida del mezzo c’era un 13enne. Nella giornata di martedì i ragazzini hanno passato diverse ore al comando della polizia locale per poi essere riaffidati alle famiglie. Mercoledì, però, di loro e dei familiari non è stata ravvisata traccia nell’accampamento di via Selvanesco,

Morte Cecilia De Angelis, nel campo rom non c’è più traccia dei minori coinvolti

A raccontare la vicenda è Il Corriere della Sera che spiega che i 4 ragazzini a bordo della vettura che ha investito e ucciso la 71enne pensionata avevano fatto ritorno martedì sera nel campo rom di via Selvanesco.

La procura ha deciso che i minorenni potessero rientrare nell’accampamento con i familiari. Mercoledì mattina, le tre famiglie dei 4 giovanissimi avrebbero lasciato il campo rom situato nell’estrema periferia sud di Milano e popolato da nomadi di origini bosniache.

Notizia in aggiornamento…