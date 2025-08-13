Morte Cecilia De Astis, il figlio della donna investita replica a Salvini: "Nessuna caccia alle streghe"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Parla il figlio di Cecilia De Astis, la donna di 71 anni investita e uccisa nel quartiere Gratosoglio di Milano da un’auto rubata da alcuni minorenni di etnia rom. Il più grande, quello che era al volante, ha 13 anni e non è imputabile. Il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato via social che il campo rom va raso al suolo. Il figlio della signora, Filippo Di Terlizzi, invita la politica a non abbandonarsi agli slogan elettorali.

“Il Gratosoglio non è una delle zone più belle della città. Ma non poter fare due passi sul marciapiede con il rischio di essere travolti, con il rischio di perdere chi di più caro si ha al mondo, non va bene. Non è un discorso di nazionalità. Nessuna caccia alle streghe“, ha dichiarato il figlio di Cecilia De Astis al Corriere della Sera.

E ancora: “Ho letto le dichiarazioni dei politici. Non servono slogan elettorali. Bisogna agire per la sicurezza dei cittadini”.

Matteo Salvini sulla morte di Cecilia De Astis

Dopo la tragedia, Salvini ha immediatamente aperto i social per dire la sua scrivendo alcune righe di fuoco.

“Se quanto riportato dai giornali rispondesse al vero, sarebbe pazzesco. Campo ROM da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo ‘genitori’ da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete???”, ha scritto Salvini.

Le parole di Salvini hanno immediatamente fomentato lo scontro politico. Risposte al vicepremier sono arrivate da Carlo Calenda di Azione (che invita il leghista a rivolgersi al ministero dell’Interno) e dal sindaco di Milano Giuseppe Sala (“vergognoso speculare”).

La morte di Cecilia De Astis a Milano

La signora Cecilia De Astis camminava sul marciapiedi di via Saponaro nel quartiere Gratosoglio di Milano. Come raccontato dai familiari, stava forse andando al mercato comunale.

Improvvisamente è stata travolta da una Citroën Ds4 bianca rubata. All’interno quattro minorenni italiani di etnia rom, figli di genitori bosniaci.

Le forze dell’ordine sono riuscite a risalire a loro nel giro di 36 ore, in un piccolo accampamento in via Selvanesco a un paio di chilometri dal luogo dell’incidente mortale.

Il gruppetto è stato tradito dalle magliettine dei Pokémon indossate dai tre maschi e catturate dalle telecamere di videosorveglianza.

Quelle magliettine sono in vendita nel centro commerciale Fiordaliso della vicina Rozzano. Lì i loro volti sono stati identificati con maggiore chiarezza, sempre grazie alle videocamere.