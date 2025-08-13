Morte Cecilia De Astis, il video della troupe del Tg4 aggredita nel campo rom: sassate contro i cameraman

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sassate contro la troupe del Tg4 mentre viene realizzato un servizio nel campo rom di Gratosoglio. Trattasi dell’area in cui vivevano e in cui sono stati catturati i quattro minorenni che erano a bordo dell’auto che lunedì scorso ha travolto e ucciso a Milano la pensionata 71enne Cecilia De Astis. Il più giovane ha 11 anni, quello più grande ne ha 13. Quest’ultimo era al volante del mezzo rubato quando la donna è stata investita.

Morte di Cecilia De Astis, troupe del Tg4 aggredita al campo rom

Una troupe del Tg4 ha fatto tappa al campo rom di Gratosoglio, periferia di Milano, per mostrare la zona in cui vivevano i 4 minorenni a bordo della vettura che ha travolto Cecilia De Astis.

Auto bruciate, camper parcheggiati abusivamente, minori che gironzolano tra i mezzi: questo il quadro che la troupe ha trovato nel penetrare nel campo rom.

ANSA Un fermo immagine tratto da un video delle telecamere di sorveglianza agli atti dell’inchiesta mostra i quattro ragazzini, poco più che bambini, responsabili dell’investimento di Cecilia De Astis

Sassi contro il giornalista e i cameraman

“Signora, possiamo parlare con lei? Da dove venite?”, ha chiesto il giornalista alla prima donna che ha incontrato.

“Siamo qui da 20 anni, ci hanno mandato via una volta e poi ci hanno dato il nostro terreno“, la risposta della signora.

“Ma questo è abusivo”, ha rimarcato il giornalista. “No, è nostra proprietà”, la replica di un’altra persona intervenuta in difesa della donna.

Il giornalista di Mediaset ha poi tentato di porre altre domande, ma hanno iniziato a volare sassi contro di lui e i cameraman. Da qui la decisione di lasciare il campo rom in fretta e furia.

Il figlio della vittima: “Non servono slogan elettorali”

“Il Gratosoglio non è una delle zone più belle della città. Ma non poter fare due passi sul marciapiedi con il rischio di essere travolti, con il rischio di perdere chi di più caro si ha al mondo, non va bene”, ha dichiarato al Corriere della Sera Filippo Di Terlizzi, figlio della vittima.

“Non è un discorso di nazionalità. Nessuna caccia alle streghe. Qui parliamo della sicurezza di tutti”, ha aggiunto l’uomo che ha inoltre invitato a non fare propaganda su una simile tragedia: “Ho letto le dichiarazioni dei politici. Non servono slogan elettorali. Bisogna agire per la sicurezza dei cittadini. Vogliamo soluzioni”.