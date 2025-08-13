Morte Cecilia De Astis, la mamma di uno dei minorenni rompe il silenzio: "Ha pianto, ma non mi ha detto nulla"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Piango per mio figlio e la donna morta, ma sono bambini”. Queste le parole della madre di uno dei ragazzini rom che si trovavano all’interno dell’auto che ha investito e ucciso Cecilia De Astis, la 71enne falciata su un marciapiede nel quartiere Gratosoglio di Milano. La donna ha rotto il silenzio raccontando la tragedia dal suo punto di vista. I quattro minorenni sono già stati riaffidati alle famiglie.

Cecilia De Astis, parla la madre di uno dei minorenni

“Vediamo cosa gli fanno, ha soltanto 11 anni…”, ha sospirato da donna, attualmente domiciliata nel campo rom non distante da via Saponaro, luogo dell’incidente mortale.

La madre di uno dei ragazzini si è recata all’Ucaf di via Custodi, l’ufficio arrestati e fermati della polizia locale di Milano, ed è stata incrociata da un giornalista del quotidiano La Repubblica.

Via Saponaro 40 a Milano, fiori sul luogo in cui ha perso la vita Cecilia De Astis, donna di 71 anni investita da un’auto rubata da ragazzini rom

In quel campo il gruppo di rom è arrivato da sette, otto mesi: “Ci spostiamo spesso, prima eravamo a Bologna, prima ancora a Roma”, ha raccontato la donna.

In quel campo, ha specificato, “ci sono solo donne, non ci sono uomini”. Nel suo caso, per via di problemi con la legge: “Mio marito è in carcere per dei vecchi reati, io sono lì in quel campo con i bimbi”.

Il furto dell’auto e l’incidente a Gratosoglio

Poi il racconto della tragedia: “Lunedì sera lui e gli altri sono rientrati tardi, abbiamo chiesto che cosa stava succedendo. Ci siamo preoccupati perché vedevamo la polizia passare tante volte nella strada. Non capivamo, non sapevamo cosa pensare. Ma all’inizio lui e gli altri non hanno detto niente”.

Poi le lacrime e il racconto: “Poi all’improvviso si sono messi a piangere. Ci hanno raccontato di questa tragedia, dell’incidente, di quello che era successo”.

Secondo la ricostruzione, i quattro minori rom (italiani e figli di genitori bosniaci) hanno rubato una Citroën Ds4 bianca appartenente ad una giovane turista francese.

Poi la corsa per le strade di Gratosoglio, nella periferia sud di Milano, e l’incidente in cui ha perso la vita la 71enne Cecilia De Astis, presa in pieno mentre camminava sul marciapiede per recarsi al mercato comunale.

Lacrime per il figlio e per Cecilia De Astis

“Cosa posso dire… – ha concluso la donna – È da questa mattina che piango, per mio figlio e per lei. Ma cosa posso dire, davvero? Non sono adulti, sono soltanto dei bambini. Non so neanche io cosa pensare”.