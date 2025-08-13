Morte Cecilia De Astis, perché i minorenni alla guida non sono imputabili e cosa rischiano i genitori
Cecilia De Astis è stata travolta da 4 minori alla guida di un'auto rubata. Identificati, a rischiare solo i genitori dei minorenni sotto i 14 anni
I quattro minori che hanno travolto e ucciso con un’auto rubata Cecilia De Astis sono stati individuati grazie alle magliette dei Pokémon. Loro, però, sono troppo piccoli per essere processati. I genitori potrebbero dover pagare per loro.
Incastrati dalle magliette
Sono stati 4 giovanissimi a travolgere con l’auto Cecilia De Astis. Il più grande, 13 anni, era alla guida della vettura rubata che ha investito e ucciso la 71enne in via Saponaro, a Gratosoglio, a sud di Milano.
Oltre al 13enne, sulla Citroën DS4 bianca c’erano un 12enne e sua sorella, di un anno più piccola, e un altro bambino di 11 anni. Colpita la donna, sono scesi dalla vettura e fuggiti. In 36 ore, però, sono stati individuati, identificati e fermati.
Omicidio stradale Cecilia De Astis
I bambini, tutti italiani e residenti nell’accampamento in via Selvanesco, sono stati individuati per via delle magliette: indossavano infatti t-shirt dei Pokémon, stampe facilmente riconoscibili nei filmati delle telecamere.
I minorenni non sono imputabili
I minori responsabili dell’incidente e della morte della donna, però, sono così piccoli da non essere imputabili. Sarà la Procura dei minorenni a valutare la pericolosità sociale, ma intanto sono stati riaffidati ai genitori. Ci sono diverse opzioni: una è affidarli a una comunità e allontanarli dalle famiglie.
Il professor Francesco Centonze spiega perché non sono imputabili in quanto minori sotto i 14 anni: non hanno un’adeguata maturità e sono incapaci di cogliere il significato etico e sociale delle proprie azioni. Di fronte a ciò, l’unica azione possibile è quella di un collocamento in comunità.
Cosa rischiano i genitori?
Diverso, invece, il destino dei genitori. Sul piano legale rischiano di essere ritenuti responsabili sia civilmente che penalmente del reato. Questo potrebbe accadere se sarà accertata la conoscenza della situazione pericolosa e se potevano evitarla.
Infatti, si sta continuando a indagare sul perché non abbiano vigilato sui minori. Inoltre, le indagini dovranno determinare cosa o chi c’è dietro al furto dell’auto. I bambini, infatti, hanno preso il contenuto della stanza di un B&B vicino a via Fratelli Fraschini. Lì c’era anche una copia delle chiavi dell’auto.