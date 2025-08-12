Morte Cecilia De Astis, sindaco Sala replica alle accuse di Salvini e attacca il vicepremier: "Vergognoso"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Botta e risposta tra Matteo Salvini e Giuseppe Sala dopo la morte di Cecilia De Astis. Il sindaco di Milano ha replicato al ministro leghista affermando di trovare vergognoso speculare sulla morte di una persona “in circostanze così terribili”. Commentando la notizia, Salvini aveva chiamato in causa Sala per “sgomberare il campo Rom” nel quale vivono i 4 minorenni che avrebbero provocato l’incidente.

Morte Cecilia De Astis, investita da un’auto pirata

Cecilia De Astis, 71 anni, è morta lunedì 11 agosto in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio a Milano. A investirla un’auto con a bordo quattro minorenni – tre maschi e una femmina – tutti sotto i 14 anni e residenti nel campo Rom di via Chiesa Rossa a Milano.

L’auto, una Citroen DS4, era stata rubata il giorno a un turista francese. Dopo lo schianto i quattro erano scappati a piedi, ma sono stati individuati dalle forze dell’ordine.

ANSA

L’auto dopo l’incidente costato la vita a Cecilia De Astis

Matteo Salvini e l’attacco a Giuseppe Sala

In seguito all’individuazione dei quattro minorenni, Matteo Salvini ha commentato l’accaduto su X. “Campo ROM da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo “genitori” da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete???”, le parole del ministro delle Infrastrutture.

Il primo a rispondere, però, non è stato Giuseppe Sala, bensì Carlo Calenda. L’esponente di Azione ha ripostato il commento di Salvini, scrivendo di essere favorevole allo sgombero di tutti i campi Rom, ma di non capire “perché lo chiedi al Sindaco e non al Ministro degli Interni”.

Secondo il leader di Azione, quella di Salvini è “una presa per i fondelli dei cittadini per ragioni di propaganda politica”.

La replica del sindaco Sala al ministro Salvini

Poco dopo è giunta anche la replica piccata di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che ha detto la sua dopo l’incidente costato la vita a Cecilia De Astis.

“Sulla morte di una persona in circostanze così terribili trovo vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo”, ha affermato Sala all’ANSA.

Per quanto riguarda invece gli “insediamenti rom e il loro superamento, il tavolo di coordinamento con le Forze dell’ordine è in Prefettura, organo periferico del Ministero degli Interni” ha sottolineato e il Comune di Milano “da anni” persegue “una politica di superamento”.