Morte cerebrale per Diomede Barchiesi dopo l'aggressione a Fossacesia, aveva difeso il figlio in una rissa

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È ufficialmente iniziato presso l’ospedale di Pescara il periodo di osservazione per l’accertamento della morte cerebrale di Diomede Barchiesi. Il cinquantenne, originario di Lanciano e dipendente dello stabilimento Stellantis di Atessa, era stato ricoverato in rianimazione e sottoposto a due interventi chirurgici d d’urgenza dopo una violenta aggressione sul lungomare di Fossacesia.

Fossacesia, morte cerebrale per Diomede Barchiesi

Diomede Barchiesi era intervenuto per prendere le difese del figlio diciottenne durante un acceso diverbio scoppiato con un gruppo di coetanei.

Come ricorda La Repubblica, la tragedia si è consumata nella notte tra il nove e il dieci agosto, mentre Barchiesi si trovava in vacanza in camper con la famiglia.

Allarmati dalle urla provenienti dall’esterno, i genitori sono accorsi per accertarsi della sicurezza dei propri figli.

Una volta giunto sul posto per chiedere spiegazioni al gruppo di giovani, Barchiesi è stato improvvisamente colpito da un violento pugno alla mandibola sferrato da un diciottenne del posto.

La forza del colpo ha provocato la successiva caduta sull’asfalto, causandogli lesioni cerebrali gravissime rivelatesi purtroppo irreversibili per i medici.

Che cosa ha comuncato l’Asl di Pescara

Con una nota ufficiale, il 14 agosto la direzione medica dell’Asl di Pescara ha confermato l’avvio dell’iter previsto dalla legge per la diagnosi di morte encefalica.

Il collegio medico incaricato sta monitorando il quadro clinico del paziente attraverso le opportune verifiche strumentali e cliniche per la durata minima di sei ore, necessarie a certificare il decesso.

Nel frattempo la tragica vicenda ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità locale, raccogliendo anche la vicinanza di personaggi pubblici e amici che si sono stretti attorno alla famiglia.

Quali sono i risultati delle indagini sui fatti di Fossacesia

Le indagini sulle responsabilità dell’episodio sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Lanciano tramite la pm Elena Belvederesi.

Il diciottenne autore del pugno, rimasto sul luogo dei fatti fino all’arrivo dei soccorritori, era stato inizialmente denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate.

A seguito del tragico epilogo e della certificazione della morte cerebrale del cinquantenne, la posizione giudiziaria del giovane indagato verrà formalmente rivista dagli inquirenti per contestare reati decisamente più gravi.