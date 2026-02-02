Morte Daniela Ruggi, Roberta Bruzzone e i dubbi sulla perlustrazione e i resti trovati nel rudere

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo l’accertamento sui resti rinvenuti a Vitriola di Montefiorino (Modena), attribuiti poi a Daniela Ruggi, non mancano i dubbi sull’accuratezza delle ricerche. Nei giorni successivi è emerso che la torre abbandonata in cui il teschio, una ciocca di capelli e un indumento sono stati trovati sarebbe già stata battuta durante le varie perlustrazioni, e su questo aspetto solleva un quesito Roberta Bruzzone. La criminologa suppone che in quell’area le ricerche non siano state abbastanza capillari.

I dubbi di Roberta Bruzzone

Intervenuta a La Vita in Diretta lunedì 2 febbraio la criminologa Roberta Bruzzone ha sollevato alcuni dubbi sulle ricerche di Daniela Ruggi, scomparsa da Montefiorino il 19 settembre 2024.

Il mancato rinvenimento dei resti nel corso della prima perlustrazione fa pensare che qualcuno possa aver deposto quei resti in quella torre solo in un momento successivo.

Bruzzone suppone che la prima perlustrazione “non sia avvenuta, forse, in maniera così capillare e precisa come ci attenderemmo” e fa l’esempio di “numerosissimi casi” in cui le persone scomparse sono state rinvenute “a brevissima distanza” dalle loro abitazioni o dai luoghi in cui erano state viste l’ultima volta.

“Bisogna capire come vengano fatte certe perlustrazioni“, sottolinea la criminologa per fare un focus sulle modalità adottate dagli investigatori.

L’esempio di Andreea Rabciuc

Nel suo intervento Roberta Bruzzone fa l’esempio di Andreea Rabciuc che fu rinvenuta “a 800 metri da dove si era allontanata, anche lì avevano detto di aver fatto delle valutazioni”.

Andreea, 26 anni, scomparve nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2022 dopo una serata trascorsa insieme al fidanzato di allora, Simone Gresti, e una coppia di amici tra Montecarotto e Castelplanio (Ancona). Il corpo fu rinvenuto impiccato nel gennaio 2023 in un casolare abbandonato. Per la sua scomparsa e la morte è indagato Gresti con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e istigazione al suicidio.

Cos’è successo a Daniela Ruggi, secondo la criminologa

Bruzzone ammette di “far fatica a parlare di omicidio“, anche se proprio l’omicidio è l’ipotesi che la Procura di Modena considera nel fascicolo aperto per far luce sul caso, un atto dovuto.

La criminologa considera importante “ricostruire lo stato mentale di Daniela all’epoca dei fatti”, che in quel tempo si dimostrava preoccupata perché “percepiva in maniera invasiva l’interesse dei servizi sociali”. Nel tentativo di nascondersi dagli assistenti la ragazza potrebbe aver trovato rifugio in quella torre e lì sarebbe caduta vittima di un fatto accidentale, come la caduta di un calcinaccio o l’attacco di animali selvatici, eventi che potrebbero averla ferita gravemente fino alla morte, con il corpo abbandonato tra le rovine.