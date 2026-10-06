Morte David Rossi a Siena, tutti i dubbi del fratello Filippo: "Mia madre disse che l'avevano ammazzato"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“La svegliai e le dissi: ‘David è cascato dalla finestra’ (…), lei era nel dormiveglia e mi disse: ‘Lo hanno ammazzato‘”, queste le parole, lapidarie, usate da Filippo Rossi durante la sua audizione tenutasi davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte del capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena David Rossi. Il fratello sostiene che “non ci avrebbe mai salutato in questa maniera, non mi avrebbe lasciato”, respingendo dunque le conclusioni sul suicidio e aggiungendo, inoltre, che se davvero avesse voluto togliersi la vita lo avrebbe fatto in un altro modo, “non in un luogo pubblico”.

Cosa disse la madre di David Rossi dopo la morte

Quando il 6 marzo 2013 la famiglia di David Rossi venne a conoscenza della tragedia, il fratello Filippo andò dalla madre, Vittoria Ricci, per darle la tragica notizia.

“Andai da mia madre, suonai, era già a letto, salii e la svegliai e le dissi: ‘David è cascato dalla finestra'”, ha raccontato il 6 ottobre davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta bis per la morte di David Rossi.

ANSA

“Non le dissi: ‘Si è buttato dalla finestra'”, precisa Filippo Rossi durante l’audizione. Poi riporta la prima frase che la madre disse dopo aver sentiro quelle parole.

“Lei era nel dormiveglia e mi disse: ‘Lo hanno ammazzato'”. Quella sera, a sua volta, Filippo aveva saputo della morte di David da un altro fratello: “Mi ha telefonato mio fratello Ranieri per dirmelo”, quindi uscì di casa e decise di andare subito da sua madre. “Dovevo farlo prima che accendesse la tv“, racconta ai commissari dell’inchiesta parlamentare.

“David non ci avrebbe mai salutato in questa maniera”

Davanti ai commissari d’inchiesta, Filippo Rossi respinge l’ipotesi del gesto volontario. “Per quanto lo conoscevo io David non ci avrebbe mai salutato in questa maniera, non mi avrebbe lasciato”, e soprattutto “non poteva fare quello che ha fatto in un luogo pubblico“.

Piuttosto, sostiene Filippo, suo fratello “avrebbe fatto come i gatti, sarebbe andato a morire dove non lo vedeva nessuno“, ad esempio “ci stava la casa in campagna, a 5 chilometri, andava lì”.

I dubbi di Filippo Rossi sulle indagini

Non nasconde, Filippo Rossi, i dubbi sulle modalità con cui furono condotte le indagini. “Le indagini sono state fatte male, punto”, sottolinea, e aggiunge: “C’è stata superficialità“. La Procura di Siena, ricordiamo, archiviò le prime due inchieste come suicidio.

Eppure secondo la famiglia “ci sono delle evidenze, che credo facciano riflettere tutti, non solo i familiari”. Gli ultimi sviluppi nei lavori della commissione, ad esempio, hanno rafforzato l’ipotesi di un omicidio: quella sera David Rossi sarebbe stato assalito da due uomini nel suo ufficio i quali, durante la colluttazione, lo avrebbero tenuto penzoloni dalla finestra, poi avrebbero perso la presa e in quel momento sarebbe precipitato, morendo dopo lunghi istanti di agonia.