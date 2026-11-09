Morte David Rossi, Fedez critica Massimo Giletti: "Gli ho scritto, m'ha risposto con 3 puntini di sospensione"

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Nella nuova puntata di Pulp Podcast caricata in rete lunedì 9 novembre, i conduttori Davide Marra e Fedez hanno parlato della morte di David Rossi. Ospiti del format sono stati l’avvocato Carmelo Miceli e il giornalista Davide Vecchi, ma soprattutto Antonella Tognazzi, moglie del manager al centro della Commissione Parlamentare d’Inchiesta presieduta da Gianluca Vinci. In un segmento dell’episodio, Fedez ha criticato Massimo Giletti per la sua scelta di diffondere in anticipo i nomi dei sospettati del presunto omicidio. “Gli ho scritto, mi ha risposto con tre puntini di sospensione”, ha detto.

Fedez critica Massimo Giletti sulla morte di David Rossi

Come noto, il 18 ottobre Massimo Giletti, attraverso il suo canale social e quello della sua trasmissione Lo Stato delle Cose, ha annunciato il nome del presunto mandante dell’altrettanto presunto omicidio di David Rossi. Lo stesso nome è stato poi rivelato l’indomani durante una conferenza stampa della Commissione Parlamentare d’Inchiesta, insieme a quello del presunto organizzatore.

A tal proposito, il 9 novembre Fedez, durante la nuova puntata di Pulp Podcast, ha raccontato di aver contattato Massimo Giletti: “Gli ho chiesto se voleva dire qualcosa in merito”.

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Al suo messaggio, Massimo Giletti avrebbe risposto “con tre puntini di sospensione“. Quindi la risposta di Fedez a quel messaggio: “Lo prendo come un no”. La scelta del conduttore de Lo Stato delle Cose e del presidente della Commissione, Gianluca Vinci, è stata più volte criticata anche dalla stessa famiglia di David Rossi.

A Pulp Podcast l’avvocato Carmelo Miceli ha detto: “Io continuo a sperare che ci sia una spiegazione che non conosciamo”, riferendosi alla scelta di Vinci di svelare quei nomi senza un’iscrizione sul registro degli indagati da parte della Procura di Siena.

La querelle a Lo Stato delle Cose

Tra Fedez e Massimo Giletti, ricordiamo, non mancano le frizioni. Recentemente un inviato de Lo Stato delle Cose ha raggiunto Federico Lucia – questo il nome all’anagrafe del rapper e conduttore – per chiedergli un commento sui disordini di Milano, che lo hanno messo in disaccordo con il collega Marracash. Fedez ha risposto che Giletti “fa feccia” e che “attinge da fonti rancide”.

Il diretto interessato non si è lasciato scappare l’occasione per rispondere. Lo ha fatto, il giornalista, durante una diretta de Lo Stato delle Cose: “Io posso fare feccia, ma tu la feccia la frequenti“.

Il commento della moglie di David Rossi

Tornando a Pulp Podcast, Antonella Tognazzi ha ricordato che “Giletti ci è stato vicino quando mia figlia è andata a Roma a manifestare. Insomma, lui c’era”.

“Spero ci sia la buona fede, comunque”, ha aggiunto la moglie di David Rossi. Secondo gli ultimi sviluppi, David Rossi sarebbe stato ucciso per motivi ancora da chiarire: gli aguzzini – almeno due – lo avrebbero trattenuto penzoloni fuori dalla finestra del suo ufficio per poi perdere la presa e lasciarlo precipitare. Secondo Vinci, gli aggressori non avrebbero avuto intenzione di ucciderlo.