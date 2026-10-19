Morte David Rossi, Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli accusati da Vinci: "Mandante e organizzatore"

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Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, ha rivelato che “in base agli elementi acquisiti dalla Commissione sarebbero coinvolti Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli“. David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, è precipitato dalla finestra del suo ufficio di Palazzo Salimbeni il 6 marzo 2013.

Le accuse di Vinci a Mussari e Ceccherelli

Sono queste le parole sul caso David Rossi pronunciate da Vinci nel corso della riunione di lunedì 19 ottobre dell’Ufficio di presidenza e riportate dall’agenzia ANSA: “In base agli elementi acquisiti dalla Commissione sarebbero coinvolti Giuseppe Mussari, quale mandante di un’azione di intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di David Rossi, e Gabriele Ceccherelli, quale soggetto che avrebbe organizzato e scelto le persone, al momento non ancora individuate, da coinvolgere nella fase esecutiva pur rimanendo egli stesso all’esterno di Palazzo Salimbeni”.

Gianluca Vinci ha dichiarato ancora: “L’Ufficio di presidenza ha avuto modo di valutare elementi informativi acquisiti dai consulenti della Commissione nell’ambito di alcuni colloqui con detenuti”.

La Commissione ha precisato che si tratta di una ricostruzione investigativa e non di responsabilità accertate in sede giudiziaria.

Il commento di Gabriele Ceccherelli

Gabriele Ceccherelli, ex calciante del Calcio storico fiorentino, ha commentato le dichiarazioni di Gianluca Vinci.

La reazione di Ceccherelli: “Non so niente e non conosco nessuno di questa vicenda. L’unica volta che sono stato a Siena è stato per comprare un paio di scarpe. Non ho nulla a che fare con questa vicenda“.

ANSA

La reazione di Giuseppe Mussari

La reazione di Giuseppe Mussari, ex presidente di Banca Mps, era già arrivata in precedenza, quando Massimo Giletti aveva anticipato la ricostruzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi.

Mussari aveva commentato: “Quanto affermato dal signor Giletti è una follia prima ancora che una calunnia gravissima e senza uguali, agirò in tutte le sedi nei suoi confronti così come nei confronti di coloro che oseranno ripetere detta calunniosa follia”.

La nota della famiglia di David Rossi

L’avvocato Carmelo Miceli, che assiste Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi (rispettivamente, moglie di David Rossi e figlia della stessa moglie), ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall’AGI: “La valutazione sull’attendibilità delle testimonianze e dei nomi emersi non spetta alle cronache, ma deve essere rimessa unicamente alla magistratura. La gravità di quanto riferito impone un rigoroso vaglio dell’Autorità giudiziaria, per troppo tempo unica vera assente di questa drammatica vicenda”.

Il legale ha poi aggiunto: “La famiglia non si accontenta di verità proclamate attraverso i media. Pretende un processo giusto in cui esercitare pienamente le proprie prerogative di persone offese, affinché sia solo un’aula giudiziaria a individuare e condannare i veri responsabili dell’omicidio“.

Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, ha riferito ancora l’avvocato Carmelo Miceli, “ribadiscono il proprio apprezzamento per le attività della Commissione parlamentare d’inchiesta che hanno dimostrato scientificamente come la morte del dottor Rossi sia avvenuta in conseguenza di un omicidio, confermando quanto la famiglia e i suoi consulenti sostengono da anni. Al contempo, esprimono il proprio sgomento per le notizie recentemente diffuse in merito alla presunta individuazione dei mandanti e degli esecutori della vicenda. Apprendere tali indicazioni, pur nel contesto di una dolorosa e comprensibile reazione umana e familiare, impone oggi più che mai la massima fermezza istituzionale”.

L’avvocato ha precisato, inoltre, che “la famiglia non esclude a priori alcuna ipotesi investigativa, inclusa quella di una pista interna. Tuttavia, non si può in alcun modo accettare il rischio di una condanna sommaria e mediatica, così come va fermamente respinta l’idea che l’eventuale inattendibilità di singoli elementi o testimoni possa inficiare o compromettere l’enorme mole di lavoro e di risultanze oggettive accumulate in questi anni”.

L’Autorità giudiziaria, ha concluso Micelli, “non deve quindi limitarsi agli approfondimenti delle sole indicazioni pervenute dalla Commissione, ma ha il dovere di esplorare a 360 gradi ogni possibile pista e movente, integrando i nuovi elementi nel quadro complessivo già emerso”.